Un chaton malvoyant trouve du réconfort auprès du chat de sa famille d’accueil

Un chaton a besoin de temps pour prendre ses marques dans un nouvel environnement, et lorsqu’il est atteint de cécité, la tâche en devient plus ardue. Le petit Amigo connaît bien ce problème-là, mais il a eu la chance de croiser la route de Smokey, une maman chat qui va le prendre sous son aile et faire de lui le plus heureux des félins.