Alors qu'elle patrouillait, une policière s'arrête à un événement d'adoption et ressent le coup de foudre pour un chien

Pendant son service, l’agent de police Autumn Fettig a décidé de faire un tour à un événement d’adoption organisé par l’association Best Friends Animal Society et un magasin pour vérifier que tout se déroulait bien. Mais ce que la représentante des forces de l’ordre ne savait pas encore, c’est qu’elle allait rencontrer un chien nommé Cookie Dough et qu’elle allait l’adopter ce jour-là.

Alors qu’elle assurait son service, Autumn Fettig s’est arrêtée à un événement d’adoption pour vérifier que tout se déroulait bien. Organisé par Best Friends Animal Society et la chaîne de grande distribution Walmart, il permettait de mettre en avant des pensionnaires de refuge et de les aider à trouver un foyer aimant pour la vie.

Ce jour-là, l’agent de police a croisé la jolie truffe de Cookie Dough, un chiot de 8 mois présent sur les lieux avec les membres de la Michigan Anti-Cruelty Society.

« J'ai été immédiatement séduite par le museau rose de Cookie Dough, ses petites taches partout et ses joues bien charnues (il est tout doux !), confie-t-elle à la rédaction de The Dodo, lors de l'événement d'adoption organisé par Best Friends et Walmart, il était mignon et câlin, emmitouflé dans une couverture, cachant même sa tête à un moment donné ; j'ai complètement craqué. »

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© Best Friends Animal Society

Une adoption inattendue

Autumn Fettig et ses proches souhaitaient adopter un compagnon à 4 pattes, mais n’avaient pas prévu de le faire si tôt. Lorsque la policière a dû repartir, elle a su immédiatement qu’elle ne pouvait pas le faire sans avoir l’adorable boule de poils à ses côtés.

« Je ne pouvais pas laisser Cookie Dough retourner au refuge sans famille », précise-t-elle. C’est ainsi que le toutou a été « placé en garde à vue » par Autumn Fettig. Cette dernière l’a fait monter dans sa voiture de patrouille et l’a directement ramené chez elle.

© Best Friends Animal Society

Un chien qui a trouvé le bonheur

Depuis son adoption, l’ex-chien de refuge s’est parfaitement adapté à sa nouvelle vie. « Son nouveau surnom, c’est Rump Roast*, car il prend toute la place dans le lit avec son frère (canin) Nash, déclare la policière, il adore jouer, les câlins, collectionner tous les jouets et être constamment sur les gens. »

Alors qu’elle patrouillait aux alentours de l’événement d’adoption, Autumn Fetting était loin de se douter qu’elle finirait par rencontrer son âme sœur à fourrure et qu’elle agrandirait sa petite famille ce jour-là !

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© Best Friends Animal Society

* Surnom humoristique faisant référence au rôti de croupe de bœuf, que l’on peut traduire de manière familière par « gros derrière » parce qu’il monopolise tout l’espace du lit.