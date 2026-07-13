L'émotion silencieuse d'un homme rencontrant sa nouvelle amie canine après qu'un cancer a emporté son précédent chien (vidéo)

En découvrant le chiot adopté avec soin par sa famille, ce père de famille, encore bouleversé par la perte récente de son chien, n'a pas pu retenir son émotion. Sa réaction, capturée en vidéo, a touché des millions d'internautes et donné lieu à une séquence aussi attendrissante que virale.

A l'approche de la fête des pères, une utilisatrice de TikTok se faisant appeler « @bubblegumshrimps » se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir offrir à son papa pour lui faire plaisir et lui témoigner sa reconnaissance. Elle a finalement trouvé le présent parfait, même si, rappelons-le d'emblée, l'adoption d'un chien ne doit pas se faire dans une logique de cadeau à offrir, mais relever d'une démarche réfléchie et responsable (ce qui était clairement le cas ici).

Son père avait récemment perdu l'un de ses chiens. Le canidé en question avait, en effet, disparu après s'être battu contre un cancer. L'homme était particulièrement attaché à ce loulou, et son décès l'avait profondément affecté.

Avec la complicité de sa maman, @bubblegumshrimps a donc décidé d'adopter un chiot pour le présenter au papa endeuillé. Elles l'ont laissé découvrir la surprise qui l'attendait sagement à l'arrière de la voiture.

En se retrouvant face à cette irrésistible boule de poils qui le regardait avec des yeux pleins de curiosité et de douceur, il a eu du mal à y croire. Il en a été tellement ému qu'il est resté silencieux. Il était tout bonnement au bord des larmes.

Cette scène émouvante a été filmée et la vidéo mise en ligne le 2 juin 2026 sur TikTok où elle est devenue virale, totalisant 5,8 millions de vues à ce jour. Elle a également été relayée par PetHelpful . La voici :

@bubblegumshrimps We are healing and full of love. We will give you the best life little baby. Happy Father’s Day to the dad who was always here for me and my son. I love you dad. ? original sound - BubblegumShrimps

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Une couleur de pelage surprenante pour la nouvelle amie de ce papa endeuillé

Le chiot est une magnifique femelle croisée Golden Retriever et Labrador Retriever. Elle possède un pelage noir et feu, que l'on ne retrouve chez aucune de ces 2 races. Chez le Golden Retriever, la couleur de robe est toujours unie et peut aller du blanc crème au doré foncé. Chez le Labrador Retriever, le pelage est également uni et peut être noir, sable ou chocolat.

Le papa l'a tendrement prise dans ses bras, puis on peut le voir couché dans le jardin à ses côtés ou encore la caresser en étant assis, complètement gaga de sa nouvelle amie.



@bubblegumshrimps / TikTok