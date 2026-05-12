Lorsque son Labrador refuse de jouer à la balle, son chat prend le relais avec enthousiasme (vidéo)

Pour Milo, un croisé Labrador de 8 ans, jouer à la balle est clairement une corvée. Heureusement, lorsque sa maîtresse a envie d’initier une partie, il peut compter sur Frankie, le chat de la maison. Contre toute attente, le minou adore ce jeu et bouscule volontiers les stéréotypes sur les préférences des animaux !

On pense souvent que tous les chiens adorent jouer à la balle. Pourtant, ce n’est pas le cas de Milo. Ce croisé Labrador de 8 ans préfère en effet regarder le jeu de loin, sans grande motivation. Sa maîtresse s’en amuse, d’autant qu’elle avait imaginé des parties endiablées en l’adoptant. Heureusement, Frankie, le chat noir du foyer, est toujours prêt à prendre le relais avec entrain.

Frankie, le chat qui joue comme un chien

À Raleigh, en Caroline du Nord (États-Unis), Milo et Frankie forment un duo pour le moins surprenant. Milo n’a que peu d’intérêt pour le traditionnel jeu de balle. Frankie, un chat adopté après avoir été recueilli dans la rue, semble avoir, de son côté, une tout autre opinion. Une vidéo hilarante relayée par Paw Nation en témoigne !

© @frankielovesmilo / TikTok

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Alors que la maîtresse des 2 boules de poils tente de lancer la balle à Milo, celui-ci reste parfaitement de marbre. Frankie, en revanche, réagit au quart de tour, bondissant avec enthousiasme pour s’emparer du jouet. Le contraste est saisissant : là où l’on attendrait un chien joueur, on trouve un petit félin prêt à aller chercher la balle !

Il faut dire que le minou est particulièrement facétieux et qu’il adore s’amuser avec sa maîtresse. Sa spécialité ? Se cacher dans les buissons avant de lui sauter dessus pour l’effrayer ! Plusieurs vidéos peuvent, là aussi, en témoigner !

@frankielovesmilo Are you brave enough to go into the garden with Frankie? ? original sound - frankielovesmilo

Une vidéo qui bouscule les clichés sur les animaux

Très partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de cette partie de balle peu banale a beaucoup fait réagir en ligne, notamment grâce à cet amusant renversement des rôles. De quoi faire sourire les internautes et rappeler que les animaux ne correspondent pas toujours aux clichés.

Si les Labradors comme Milo sont réputés pour aimer rapporter des objets, tous les toutous de cette race ne partagent pas forcément cet enthousiasme. L’âge, la personnalité, l’éducation ou encore les préférences sensorielles jouent souvent un rôle important dans l’intérêt que porte un chien à une activité. Ainsi, certains toutous préfèreront se promener, explorer ou simplement observer leur environnement.

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© @frankielovesmilo / TikTok

À l’inverse, des animaux que l’on attend moins dans ce type de jeu, comme Frankie le chat, peuvent se révéler particulièrement joueurs et curieux. Cette vidéo illustre bien que chaque animal est unique, et que ses goûts ne se résumeront jamais à son espèce ou à sa race.