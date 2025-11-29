Fébrile avant la rencontre, ce grand-père réalise le rêve de sa vie en adoptant un adorable Loulou de Poméranie (vidéo)

Ce n’est pas parce que l’on a atteint un âge avancé, que l’on a plus de rêves à réaliser. Pop, un senior au regard pétillant, l’a ainsi démontré de la plus touchante des façons dans une vidéo qui a rapidement conquis le cœur des internautes.

Lulu est une petite femelle Pomeranian, race également connue sous les noms de Spitz Allemand ou Loulou de Poméranie. La boule de poils a beau être de taille réduite, cela ne l’a pas empêché de bouleverser un homme surnommé Pop. Avec son âge avancé, ce dernier doit pourtant être difficile à émouvoir. Oui, mais voilà. Cela faisait des années qu’il entretenait un rêve : celui d’adopter un Loulou de Poméranie.

Une vidéo, reprise par Parade Pets et initialement publiée sur le réseau social TikTok, a ainsi montré le voyage de Pop, lorsqu’il est parti réaliser son rêve. Dès les premières images, incroyablement touchantes, la fébrilité de Pop est presque palpable. D'ailleurs, la personne qui l’accompagnait – et auteure de la vidéo – précise même quelques secondes plus tard, qu’un arrêt dans un bar a été nécessaire pour que Pop puisse se calmer un peu.



© @heidit2603 / TikTok

Et puis, vient le moment tant attendu : la rencontre entre Lulu et son nouveau maître. Loin d’être impressionnée, malgré son âge, la boule de poils se montre aussitôt débordante d’affection, léchant le visage de celui avec qui elle va désormais partager sa vie.

Rapidement devenue virale sur internet , la vidéo a conquis le cœur des internautes qui étaient nombreux à en redemander. C’est ainsi qu’un autre clip a été publié, afin de donner des nouvelles de Pop et Lulu. On y voit alors un homme au comble du bonheur, le visage illuminé d’un sourire béat. Quelques secondes plus tard, on peut s’apercevoir que la petite chienne est confortablement installée sur les genoux de son maître, parfaitement adaptée à son nouvel environnement.

Avec ces vidéos incroyablement touchantes, Pop et sa petite Lulu nous montrent qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves, et qu’il n’est jamais trop tard pour le faire. Souhaitons-leur de nombreuses années de bonheur et de complicité.