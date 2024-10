Pour que sa future famille puisse lui parler, la battante Polo, chienne sourde, apprend le langage des signes

Polo, une chienne sourde de 5 ans, s’est retrouvée au refuge Southport, Ormskirk et District de la RSPCA après que sa famille n’a plus été en mesure de s’occuper d’elle. Les membres de l’organisme se sont alors lancés le défi de lui enseigner le langage des signes, fréquemment utilisé pour les animaux sourds. Cela l’aidera à communiquer avec ses futurs propriétaires.

Jusqu’à présent, les interactions du quadrupède étaient limitées. Il vivait dans la cour d’une maison et était souvent enchaîné, rapportait la BBC. Une lueur d’espoir est apparue pour la femelle lorsqu’elle a rejoint la RSPCA. Le personnel était déterminé à lui trouver une famille, mais il fallait s’en donner les moyens.

Un apprentissage méticuleux

Les chiens porteurs de handicap passent plus de temps en refuge que leurs congénères, d’autant plus quand ils sont âgés. Les bienfaiteurs de la chienne devaient donc montrer à tout le monde à quel point elle était exceptionnelle et que sa surdité ne représentait pas un handicap au quotidien. Ils se sont alors mis à lui enseigner le langage des signes pour lui apprendre les ordres de base.

Grâce à leur détermination, Polo a intégré plusieurs commandes : « Nous lui avons appris à bien revenir en utilisant des gestes de la main ainsi que des signes pour s'asseoir, se coucher, donner ou aller chercher » partageait Lily Dickinson, membre du refuge.

Une adorable boule de poils

La chienne est volontaire, toujours prête à apprendre de nouvelles choses. Au-delà de cela, sa personnalité est tout aussi rayonnante : « Polo est une gentille chienne. Nous l'utilisons même comme chien d'introduction pour nos nouveaux arrivants car elle est très décontractée et amicale. Elle est également très joueuse et a beaucoup d'amour à donner » poursuivait Lily. Laquelle espère qu’une personne acceptera l’adopter et se former aux langages des signes pour une meilleure compréhension mutuelle.

Elle espère aussi que ses oreilles, qui ont été coupées par pur esthétisme, ne dissuaderont pas les adoptants de la choisir, car ce n'est que superficiel et son grand cœur ne demande qu’à aimer !