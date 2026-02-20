Sa seule faute étant d'avoir grandi, ce chien offert à Noël voit avec désarroi son propriétaire repartir du refuge sans lui (vidéo)

Chaque année, l’euphorie des fêtes laisse derrière elle des histoires bien moins réjouissantes. Quand l’engouement retombe et que la réalité du quotidien s’impose, certains compagnons à fourrure en paient le prix fort. En Californie, le parcours récent d’un jeune chien offert à Noël en est une illustration bouleversante.

Malheureusement, de trop nombreux animaux de compagnie continuent de faire les frais de décisions irréfléchies, en particulier les adoptions et achats effectués en guise de cadeaux de Noël. Benito est l'un d'eux.

Ce jeune canidé a récemment été amené au refuge Pet Rescue Solutions, situé à South El Monte en Californie (Etats-Unis).

Il avait justement été adopté à Noël, et toute la famille le trouvait craquant et irrésistible lorsqu'il n'était encore qu'un tout petit chiot. En grandissant, néanmoins, il aurait perdu son charme aux yeux de ses propriétaires. Par ailleurs, ils seraient également rendu compte qu'ils n'étaient plus en mesure de s'occuper de lui et de subvenir à ses besoins.

Ils ont donc fini par prendre la décision de se séparer de lui et de l'amener au refuge Pet Rescue Solutions.



@petrescuesolutions / TikTok

L'association californienne a posté une vidéo déchirante sur son compte TikTok « @petrescuesolutions » le 4 février 2026, où l'on voit Benito et son maître s'échanger les gestes de tendresse dans le hall d'entrée du refuge.

L'incompréhension, puis la déception

Le chien remue la queue, ravi qu'il est de recevoir les câlins de son humain, mais il est loin de se douter qu'il s'agit là de leur dernière interaction. Quelques secondes plus tard, l'homme quitte, en effet, l'établissement sous le regard interloqué du quadrupède. Ce dernier est probablement persuadé que son maître reviendra, mais ce ne sera malheureusement pas le cas.

Par la suite, la vidéo montre un Benito triste et perdu dans son box, derrière les barreaux.

Cette séquence et l'histoire de ce chien ont attristé de nombreux internautes. Que dire alors de l'émotion qu'elles ont suscité au sein du personnel de Pet Rescue Solutions… Les bénévoles ne désespèrent toutefois pas de le voir trouver une famille aimante pour toujours.

Voici la vidéo en question, relayée par PetHelpful :

