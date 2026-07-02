Ce Malinois profitant d'une baignade dans une rivière est persuadé qu'il ne peut sortir de l'eau qu'en tirant son propre harnais (vidéo)

En pleine baignade dans une rivière, Pestilence, un Berger Belge Malinois, a surpris sa maîtresse avec une technique pour le moins insolite pour tenter de regagner la berge : tirer lui-même sur son harnais comme s’il pouvait ainsi s’aider à avancer. Face à cette méthode inattendue, son humaine a finalement opté pour une astuce bien plus efficace.

Les Bergers Belges Malinois ne sont pas seulement des athlètes hors pair, capables de franchir les obstacles les plus insurmontables et de réaliser toutes sortes de prouesses sportives. Ce sont aussi des chiens très intelligents. Les multiples qualités qui les caractérisent leur valent de faire partie des unités de police, d'armées et de secours du monde entier.

Leur popularité est également à l'origine de leurs souffrances, malheureusement. Bon nombre d'entre eux sont adoptés par des personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour les éduquer, les « gérer » et répondre à leurs besoins, en particulier en ce qui concerne l'activité et la stimulation. De ce fait, ils sont souvent victimes d'abandons et de maltraitances.

Pestilence est justement un Berger Belge Malinois, et il mène une vie heureuse aux côtés de sa maîtresse, qui partage régulièrement des vidéos de lui sur son compte Instagram « fixxerfass ».



fixxerfass / Instagram

Avec sa propriétaire, il s'adonne à une variété d'activités excitantes, comme le dog diving, également appelé dock jumping. Cette discipline consiste pour le chien à sauter le plus loin possible dans une piscine depuis un quai.

Pestilence est donc très à l'aise dans l'eau. Il est toujours ravi de s'offrir une petite baignade. C'est ce qu'il a fait récemment, son humaine l'ayant emmené nager dans une rivière. Ce jour-là, le Malinois s'est signalé par une technique assez particulière qu'il a lui-même développée pour sortir de l'eau.

Une technique inattendue

Il se met, en effet, à tirer sur son propre harnais, comme si cela l'aider à avancer, de la même manière que si c'était sa maîtresse qui le faisait. On peut le voir à l'oeuvre dans une vidéo postée le 12 juin 2026 sur Instagram et relayée par Parade Pets . La voici :

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« Je pense qu'il croit que lorsqu'il tire son harnais, ça fait le même effet que quand je tire son harnais », indique sa propriétaire en légende de la vidéo.

A la fin de celle-ci, elle lui propose une autre méthode un peu plus efficace : elle lui lance sa laisse, qu'il tient fermement entre les crocs, puis elle la tire pour le faire sortir de la rivière.