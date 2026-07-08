Mère d'accueil pour une portée de 3 chatons errants, elle est émue par l'attitude protectrice de son Berger Allemand à leur égard (vidéo)

En accueillant une portée de chatons orphelins, ce Berger Allemand s'est découvert une véritable vocation de papa de substitution. Les vidéos de ses gestes pleins de tendresse envers les petits félins illustrent le rôle précieux qu'il joue à leurs côtés.

Zero, chien de race Berger Allemand, vit en Floride (Etats-Unis). Sa maîtresse lui consacre un compte TikTok intitulé « @zero.theshepherd » et où son quotidien est suivi par près de 6 000 followers.



@zero.theshepherd / TikTok

Récemment, la propriétaire de Zero a recueilli une portée de 3 chatons errants et orphelins : 2 roux répondant aux noms de Cheeto et Frito, ainsi qu'un tigré appelé Dorito.

L'arrivée du trio félin a été joyeusement accueilli par le canidé, qui les a tout de suite placés sous sa protection. Plusieurs vidéos partagées sur TikTok montrent à quel point il est bienveillant et attentionné à leur égard.

L'une d'elles est particulièrement touchante. Mise en ligne le 21 juin 2026 et relayée par Parade Pets , on y voit Zero en pleine séance de toilette de Cheeto et Frito. Il les traite avec une douceur et une tendresse hors du commun, en particulier Frito, son frère se montrant un peu plus distant à ce moment-là.

Cheeto a néanmoins fini par se rapprocher du chien pour apprécier ses soins, peut-on lire en légende de la part de la propriétaire du Berger Allemand.

Voici la vidéo :

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Un rôle qui lui tient à coeur

La présence de Zero auprès de ces chatons est des plus précieuses ; il les rassure et participe à leur socialisation. C'est un rôle qu'il prend clairement très à cœur.

Une nouvelle vidéo, partagée le 30 juin, nous permet de découvrir un autre de ces moments de complicité et d'affection entre le Berger Allemand et l'un de ses petits protégés. La voici :

L'info Woopets : Un chien peut-il vraiment aider à élever des chatons orphelins ?

Un chien calme et équilibré peut jouer un rôle rassurant auprès de chatons orphelins, sans pour autant remplacer les soins que leur apporte l'humain.

Sa présence peut leur procurer de la chaleur, favoriser les interactions sociales et les familiariser en douceur avec la compagnie d'autres animaux. Chez certains chiens, des comportements de protection ou de toilettage, comme ceux observés chez Zero, peuvent même contribuer à leur bien-être.

En revanche, les besoins essentiels des chatons restent les mêmes : une alimentation adaptée à leur âge, le maintien d'une température corporelle suffisante lorsqu'ils sont très jeunes et un suivi vétérinaire sont indispensables à leur bon développement.