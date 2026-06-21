Tombée dans l'eau depuis un bateau, cette femme est immédiatement secourue par son chien Terre-Neuve (vidéo)

Chewy est le Terre-Neuve des propriétaires du compte TikTok @chewythenewfie, où ils postent régulièrement le quotidien et les actes de bravoure de leur chien. Début juin, le toutou a démontré ses talents de maître-nageur en se jetant à l’eau pour aider sa maîtresse qui était tombée et l’avait appelé à la rescousse. Un comportement exemplaire qui, s’il montre l’instinct de sauveteur de cette race de chiens, a aussi été salué par les internautes.

C’est sur le compte TikTok @chewythenewfie que l’on peut découvrir les images du « sauvetage » de Chewy qui se précipite vers sa maman humaine pour l’aider. Nous vous parlions déjà de ce chien de Terre-Neuve dans de précédents articles, notamment celui-ci, où il tentait déjà de sauver l’un de ses maîtres ou encore cet autre où on le voyait aider sa voisine à jardiner.

La vidéo postée le 9 juin et relayée par le média Parade Pets prouve une fois de plus à quel point ce chien aime ses humains. En quelques jours à peine, elle a déjà cumulé plus de 595 K mentions « j’aime », et pour cause ! L’attitude de Chewy est tout à fait exemplaire.

« Elle est tombée à l’eau et a appelé Chewy »

« Et en un clin d'œil, elle était de nouveau en sécurité » indiquait la légende du post. Sur la séquence, on peut découvrir la famille de Chewy s’amusant dans l’eau. Installée sur une sorte de bouée gonflable tirée par un bateau à moteur, sa maman humaine tombe soudain à l’eau. Mais, heureusement pour elle, son chien veille. Sans hésiter une seule minute, le toutou équipé d’un gilet de sauvetage, tel un maître-nageur, plonge et nage vers sa propriétaire pour lui porter secours. « Elle est tombée à l’eau et a appelé Chewy » disait le texte accompagnant la vidéo. Une fois qu’il l’a atteinte, elle s’accroche à lui et se laisse ramener sur la terre ferme, en sécurité.

« Je vais te sauver ! »

Le même jour, Chewy est également venu à la rescousse de son papa, comme on peut le voir sur une autre vidéo, postée le 13 juin. Un comportement qui n’a donc rien d’étonnant et qui semble tout à fait inné pour lui.

Preuve en est cet autre post, où l’on peut voir la réaction instantanée de Chewy, dès lors que sa maman humaine tombe à l’eau. Il ne lui faut pas plus de quelques secondes pour réagir et se jeter à l’eau pour la sauver, semblant s’écrier : « Je vais te sauver ! », comme le précisait la légende.

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Les internautes attendris

Touchés par la vidéo du 9 juin par et les images de Chewy, le sauveteur, les internautes ont été plus de 2300 à laisser un commentaire, pour témoigner leur admiration à l’égard de ce chien. Si certains s’amusaient en disant que leurs propres chiens ne réagiraient même pas dans un tel cas, nombreux sont ceux qui ont félicité Chewy et ont souligné le comportement protecteur des Terre-Neuve. « Chewy fait exactement ce qui lui vient naturellement. C'est vraiment un chien extraordinaire », « Les chiens de Terre-Neuve ont une longue histoire en tant que chiens de sauvetage aquatique, et leur instinct de venir en aide aux personnes en difficulté dans l'eau fait partie de ce qui rend cette race si particulière. Ce courageux chiot ne faisait que ce pour quoi les chiens de Terre-Neuve sont réputés depuis des générations : veiller sur les gens. »

Un spectateur nommé @savannacabana a même émis l’idée que sa maîtresse se fasse tatouer son chien dans le feu de l’action, accompagnant ce commentaire « Tatouage de lui ! », d’un adorable dessin.

@savannacabana / TikTok

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Race attestée dès le XVIIIe siècle à Terre-Neuve au Canada, le chien de Terre-Neuve a été sélectionné et élevé pour être un chien de sauvetage. Autrefois, on les embarquait sur les bateaux de pêche pour cela, en raison de leurs compétences et de leurs caractéristiques physiques.