Retrouvé seul et amaigri, ce chien victime de négligence surprend les bénévoles par la confiance qu’il leur accorde dès le départ

Affamé, déshydraté, affaibli, mais animé d’une incroyable volonté de vivre, Lucky revient de très loin. Pris en charge par l’association Au Nom des Animaux, ce Pinscher au parcours poignant entame aujourd’hui une nouvelle vie. Porté par une chaîne de solidarité et l’affection d’une famille d’accueil, il laisse enfin derrière lui une vie de négligence négligence pour goûter à la douceur et à la sécurité qu’il mérite.

Les photos postées sur la page Facebook d’Au Nom des Animaux parlent d’elles-mêmes. On y découvre un chien squelettique, exprimant par le regard à la fois de la détresse et de la douceur. Malgré ce qu’il a subi, Lucky reste un chien “très affectueux, super gentil, très joueur”, peut-on lire à son sujet sur Lorraine Actu .

Pinscher de 9 ans, il a été sauvé in extremis par l'association basée à Saint-Dié-des-Vosges (88). “S’il avait passé une semaine de plus comme ça, d’après le vétérinaire, c’était fini”, confie son président Dominique Franiatte.



Lucky ne pesait que 2,4 kilogrammes au moment de sa prise en charge, alors qu’il devait en afficher au moins 8 de plus à la balance. Outre la maigreur extrême, il souffrait également de déshydratation. En fait, sa propriétaire le laissait sans eau ni nourriture. Il était “purement et simplement abandonné par sa maîtresse”, ajoute le président d’Au Nom des Animaux qui, en janvier dernier, faisait part de son intention de quitter ses fonctions à la fin de l’année pour raisons de santé. Il l’avait annoncé auprès de Vosges Matin .

La négligence confirmée par l’examen vétérinaire, une plainte déposée

Lucky a donc été secouru et examiné par un vétérinaire. Si les résultats ont été rassurants, ils ont révélé qu’il n’y avait “aucune pathologie justifiant son état”, qui était donc le résultat de la négligence.



“Un certificat vétérinaire a été établi et sera présenté à l'officier de police judiciaire qui prendra notre plainte”, apprend-on via le post Facebook de l’association déodatienne.

Le rescapé est désormais entre de bonnes mains, Au Nom des Animaux l’ayant confié à une famille d’accueil qui envisage de devenir sa famille tout court en l’adoptant. Il reprend tout doucement des forces et du poids.“Nous tenons à remercier cette famille qui a fait preuve de bienveillance et qui nous a permis de le sauver d'une mort certaine”, conclut l’association.