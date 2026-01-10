À 5 ans, il vend du chocolat chaud et récolte une somme folle pour offrir la liberté aux chiens du refuge

L’initiative généreuse d’un enfant a permis de changer le destin de nombreux chiens de refuge. Porté par une belle mobilisation locale, ce projet solidaire a ouvert la voie à de futures adoptions à quelques jours de Noël.

Tucker Bell n’a que 5 ans, mais il fait déjà beaucoup pour les animaux dont il est un grand amoureux, en particulier les chiens du refuge local. Grâce à lui, ces derniers ont désormais de grandes chances de voir leur rêve d’adoption se concrétiser.



Cortney Bell / Facebook

Ce garçon vit dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis). Sa mère Cortney Bell a récemment partagé une grande nouvelle sur Facebook. Dans son post du 15 décembre 2025, elle a, en effet, annoncé que l’objectif que Tucker s’était fixé de récolter 5 000 dollars (près de 4 300 euros) pour sponsoriser l’adoption de tous les pensionnaires du refuge de la Marion County Humane Society venait d’être atteint.

Quelques semaines auparavant, l’enfant avait fait part de son projet à sa maman ; il voulait tenir un stand de limonade devant la maison pour réunir cette somme. Il souhaitait y parvenir avant Noël.

“Biscuits et chocolats chauds pour les chiens”

L’opération a été un tel succès qu’elle s’est transformée en concept, baptisé “Cookies and Cocoa for Canines”, avec un grand évènement organisé à la mi-novembre. En plus de la limonade, Tucker Bell et sa famille ont également proposé toutes sortes de douceurs, notamment des biscuits et du chocolat chaud, d’où le nom de la campagne, ainsi que des décorations de Noël.

Les 5 000 dollars ont été remis à la Marion County Humane Society, basée à Knoxville, et couvriront donc les frais d’adoption de l’ensemble des pensionnaires canins. Ainsi, leurs futurs adoptants n’auront rien à débourser.

Tucker espère à présent voir les chiens en question trouver des familles aimantes pour la vie.

“Merci à notre merveilleuse communauté pour votre soutien à sa toute première collecte de fonds, a écrit Cortney Bell dans sa publication. Nous n'aurions vraiment pas pu y arriver sans vous tous, nos formidables et généreux voisins !”

“Donnez-leur la chance de vivre une vie meilleure”

“[Tucker] a maintenant une faveur encore plus importante à vous demander, a-t-elle poursuivi. Pourriez-vous envisager l’adoption ? Noël est dans exactement 10 jours et de nombreux chiens magnifiques et bien élevés vous attendent au refuge. Certains sont âgés, d’autres petits, certains croisés, d’autres grands. Donnez-leur la chance de vivre une vie meilleure, loin des murs d’un refuge.”

Via ce post, elle a également présenté le meilleur ami de Tucker, un croisé Pointer appelé Sawyer et récemment adopté par la famille. “Il était constamment ignoré en raison de sa taille”, a-t-elle précisé. Ce merveilleux garçon a donc aussi donné l’exemple en ouvrant les portes de son cœur et de son foyer à un animal dont personne ne voulait.



Cortney Bell / Facebook

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Josie, l'un des chiens du refuge, a déjà rejoint sa nouvelle maison. La Marion County Humane Society l'a annoncé sur sa page Facebook.

