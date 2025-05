Retrouvée squelettique et à bout de forces, cette femelle Springer a vu sa vie changer après avoir été officiellement adoptée

Lorsqu’elle a été secourue et transportée d’urgence au sein de la branche Northumberland West de la RSPCA, au Royaume-Uni, Lola faisait peine à voir. Elle et un autre chien prénommé Charlie appartenaient à Declan Rourke, un jeune homme qui n’avait apparemment pas les moyens de les nourrir. Malheureusement, Charlie n’a pas survécu… Concernant Lola, les vétérinaires n’étaient pas non plus très optimistes. La petite chienne ne pesait que 6 kilos alors qu’une femelle de Springer Anglais de son gabarit aurait dû en peser près de 25 ! Comme le précise Yahoo News, Lola avait à l’époque un IMC de 1 alors que son poids de forme aurait dû se situer entre 4 et 5… Preuve, s’il en fallait une autre que visuelle, que la chienne était dans un état absolument critique.

© RSPCA

Un avenir plus radieux

Après de nombreux examens, les vétérinaires ont conclu qu’elle n’avait probablement jamais pu manger à sa faim et que de nombreuses séquelles physiques pouvaient découler de ce passé difficile. Heureusement, Lola était désormais entre de bonnes mains. Rapidement les bénévoles ont commencé les soins et la réhabilitation de la petite chienne et, contre toute attente, cette dernière s’est montrée beaucoup plus forte qu’ils ne l’auraient espéré. Une fois remise sur pattes et stabilisée, Lola a été mise à l’adoption. C’est alors que sa route a croisé celle d'un couple au grand cœur qui a immédiatement eu le coup de foudre pour elle… “Lola est la chienne la plus affectueuse, la plus confiante et la plus douce. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle veut juste être amie avec chaque chien et chaque humain qu'elle rencontre”, a témoigné la jeune Louise, son heureuse propriétaire.

A lire aussi : Abandonné à 2 reprises, ce chiot n’a jamais eu le temps de se dévoiler, mais une femme a su lire à travers lui (vidéo)

Aujourd’hui, Lola profite pleinement de sa vie avec ses humains, Josh et Louise. Elle découvre la joie des randonnées, des baignades, des pique-niques dans les parcs et des parties de jeu avec ses congénères. “Nous nous sentons très chanceux d'avoir adopté Lola dans notre famille et nous ne pouvons pas imaginer la vie sans elle”, affirmait sa nouvelle maîtresse avec tendresse.

De son côté, Declan Rourke a été condamné à 18 semaines de prison avec un sursis de 12 mois. Il a également écopé de 80 heures de travail non rémunéré, 15 jours de réadaptation et interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans (expiration en juin 2029).