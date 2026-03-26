Retrouvé intoxiqué à la cocaïne, un chien de type Pitbull est soigné puis proposé à l'adoption

Intoxiqué à la cocaïne et retrouvé dans un état alarmant, un Pitbull s’est rétabli en une poignée de jours et attend désormais une famille pour démarrer une nouvelle vie. Baptisé Happy, ce chien de 3 ans, à la fois doux et bien éduqué, est aujourd’hui proposé à l’adoption après une prise en charge salvatrice.

10 jours après avoir frôlé le pire en ayant été exposé à de la drogue dure, un chien répondant désormais au nom d'Happy s'en est parfaitement remis et est à présent proposé à l'adoption, rapportait 12 On Your Side le mercredi 25 mars.

Le dimanche 15 mars, à Richmond en Virginie (Etats-Unis), un Pitbull avait été repéré dans un état préoccupant ; il marchait difficilement et vomissait. Prévenue, la police avait envoyé des agents sur les lieux. Ceux-ci avaient ensuite fait appel au service animalier local, le Richmond Animal Care & Control (RACC).



12 On Your Side

Pris en charge à temps

« Il était effectivement chancelant, alors on l'a ramené au refuge, où il l'était toujours. Il avait beaucoup vomi sur place. Il a dès son arrivée ici », raconte Christie Chipps-Peters, directrice dudit service.

L'équipe du RACC avait tout de suite suspecté une intoxication aux stupéfiants, mais avaient d'abord pensé au cannabis. Le test s'étant avéré négatif, des analyses portant sur d'autres types de substances avaient été réalisées par la suite. Elles avaient finalement révélé la présence de cocaïne dans l'organisme du chien.

La cocaïne, même en petite quantité, peut mettre la vie d'un animal en danger. Les symptômes incluent vomissements, démarche chancelante (comme cela avait été le cas chez le Pitbull), convulsions et troubles cardiaques.

Fort heureusement, le quadrupède avait pu être pris en charge rapidement. Il avait été soigné, lavé pour éliminer tout résidu de drogue sur son pelage, puis s'était reposé dans un coin confortable et calme.

« C’est vraiment un amour »

Son état s'est progressivement amélioré. Il a d'abord été surnommé « I’m Happy to be Here! » (Je suis heureux d'être ici !), par ses bienfaiteurs, qui ont ensuite opté pour un nom bien plus simple : Happy.

Âgé de 3 ans, Happy est amical et éduqué. « Il sait s’asseoir. Il sait rester en place. Il sait se coucher. On voit que quelqu’un a pris le temps de s’occuper de lui, et c’est vraiment un amour. Il mérite un dénouement heureux », dit Christie Chipps-Peters.

Le 25 mars, le Richmond Animal Care & Control a annoncé sur sa page Facebook que Happy était désormais disponible à l'adoption. Ses hôtes espèrent le voir rejoindre une famille aimante le plus vite possible, idéalement au sein d'un foyer sans autre chien.

Que faire si vous suspectez une intoxication chez votre chien ?

L'exposition du chien à des substances toxiques (drogues, médicaments, produits ménagers…) est une urgence vétérinaire. Voici les bons réflexes à adopter :

A lire aussi : Un refuge accueille un chien errant pour lui donner une seconde chance, mais découvre que sa famille le cherche depuis un an

Agissez immédiatement : contactez votre vétérinaire, même si les symptômes semblent légers.

Ne le faites pas vomir sans avis médical : cela peut aggraver la situation.

Eloignez la substance toxique : afin d'empêcher toute nouvelle ingestion ou tout nouveau contact.

Notez les symptômes observés : vomissements, tremblements, démarche anormale, agitation… Ces informations aideront au diagnostic.

Apportez un échantillon si possible : emballage, produit suspect ou photo peuvent orienter la prise en charge.

Plus l’intervention est rapide, meilleures sont les chances de récupération, comme l’illustre le cas d’Happy.