La promenade d'un chien se transforme en course contre la montre pour le sauver après avoir avalé une serviette imprégnée de drogue

Ce qui devait être un moment banal en plein air a donné lieu à un véritable cauchemar pour une propriétaire et son chien. Un incident aussi inattendu qu’alarmant rappelle à quel point certains dangers peuvent se cacher là où on les soupçonne le moins.

Une simple promenade a bien failli prendre une tournure dramatique pour un chien qui a été sauvé de justesse, rapportait Live 5 News .

Quelques jours avant Noël, Sara Bell, qui habite Delta en Colombie-Britannique (Canada), avait emmené son ami à 4 pattes, Husky Sibérien de 2 ans appelé Nilak, au parc.



Live 5 News

Pendant la balade, le canidé a avalé une serviette en papier. Sa maîtresse en était évidemment mécontente, mais ne s'est pas vraiment inquiétée, car il l'avait déjà fait à maintes reprises par le passé.

Toutefois, Nilak a commencé à afficher des symptômes inquiétants quelques minutes plus tard. « Aux 2 tiers du chemin environ, il a commencé à se comporter bizarrement », raconte-t-elle.

Lorsqu'ils sont arrivés devant la maison, le chien ne voulait plus descendre de la voiture. Sa tête et tout son corps vacillaient. Sara Bell l'a tout de suite emmené chez le vétérinaire.

« A ce moment-là, je pleurais parce que j'étais absolument certaine qu'on allait devoir l'euthanasier », confie la propriétaire du Husky.

Le vétérinaire est finalement venu lui annoncer que Nilak venait de faire une overdose de cocaïne. La serviette en papier en était imprégnée. Le fait qu'il ait été pris en charge rapidement lui a sauvé la vie.



Live 5 News

De nombreux cas similaires

« Je ne veux plus jamais avoir à revivre ça », dit son humaine, encore sous le choc et secouée par cette épreuve.



Live 5 News

A lire aussi : A l’approche des fêtes, des familles se mobilisent massivement lors d’un weekend d’adoption et offrent un nouveau départ à près de 1 000 animaux

Une terrible expérience que d'autres propriétaires canins ont récemment connue dans la province. Mia Riback raconte ainsi que sa chienne a failli mourir en découvrant du cannabis lors d'un séjour en camping près de la ville de Squamish. « Je l'ai emmenée en voiture et, après 3 000 dollars [1 900 euros environ] de frais et 48 heures passées chez le vétérinaire, elle a survécu. »

Sara Bell a décidé de ne plus emmener Nilak au parc et se montre désormais encore plus vigilante lors des sorties.