Après des années de combat contre le cancer, une femme décide de consacrer sa vie aux chiens malades et abandonnés (vidéo)

Alors qu’elle luttait contre le cancer, alitée dans une chambre d’isolement, Cathie Mieyette s’est fait une promesse : « sauver des tonnes de chiens » quand elle serait guérie. Aujourd’hui en rémission, cette femme au grand cœur peut être fière d’avoir tenu son engagement.

Parfois, les pires épreuves inspirent les plus beaux projets. L’histoire de Cathie Mieyette en est la parfaite illustration. Cette habitante du Manitoba (Canada) a en effet transformé sa douleur en détermination.

La naissance d’un rêve

Il y a près de 14 ans, Cathie se retrouvait alitée dans une chambre d’isolement, luttant courageusement contre plusieurs types de cancer. Pour passer le temps et échapper à la réalité de l’hôpital l’espace d’un instant, elle avait pris l’habitude de parcourir Internet.

C’est de cette façon qu’elle est tombée sur des histoires bouleversantes : des chiens malades ou abandonnés dans les communautés du nord du Manitoba, souffrant sans personne pour les aider. Ces témoignages ont réveillé en elle un mélange de tristesse et de détermination.

© Spirit of Hope Rescue / Facebook

« Je me suis dit : “Quand je survivrai à ça, je vais créer quelque chose et je vais sauver des tonnes de chiens” », a-t-elle déclaré à CTV News.

Après avoir survécu grâce à une greffe de cellules souches et entamé sa rémission, cette dame au cœur d’or a alors transformé sa promesse en action concrète en fondant Spirit of Hope Rescue en 2012 pour les chiens dans le besoin.

© Spirit of Hope Rescue / Facebook

L’impact de Spirit of Hope Rescue

Depuis sa création, l’association a sauvé plus de 4 000 chiens souffrant de maladies, de blessures ou de négligence, venus pour la plupart des régions reculées du nord du Canada.

Avant d’être adoptés, ils sont accueillis dans des familles temporaires afin de recevoir les soins vétérinaires nécessaires. « La plupart des chiens ne sont pas en très bonne santé », a expliqué Cathie. « C’est pourquoi nos frais vétérinaires dépassent les 200 000 $ par an [(environ 172 430 €)], car nous avons beaucoup de cas de parvovirose. »

Une fois soignés et prêts à démarrer une nouvelle vie, les chiens sont proposés à l’adoption. Actuellement, Spirit of Hope compte 39 toutous en attente de leur famille pour la vie.

Mais l’action de l’association ne s’arrête pas au simple sauvetage des chiens en détresse. Spirit of Hope offre également des interventions de stérilisation, propose des programmes d’alimentation et mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la surpopulation canine dans les communautés nordiques et isolées du Manitoba.

Pour Cathie, l’éducation reste la clé pour résoudre ce problème à long terme. « Il faut commencer par les enfants et leur montrer que ces chiens sont importants », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : Trouvé blessé dans une benne, un chiot malvoyant et sourd découvre des mains douces et un foyer chaleureux

Assurément, ce qui avait commencé comme une promesse faite dans la douleur est devenu pour cette généreuse sauveteuse une véritable mission de vie, offrant à des milliers de chiens sécurité et amour.