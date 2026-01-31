Il a suffi d'une promenade avec une vacancière pour changer le destin d'un vieux chien, qui attendait depuis 2 ans au refuge (vidéo)

2 ans, c’est beaucoup trop long pour un chien de refuge en quête de l’Amour avec un grand « A ». Bob, boule de poils grisonnante à l’hiver de sa vie, a passé de nombreux mois à attendre l’arrivée du bonheur dans un centre animalier portugais. Jusqu’au jour où une promenade a tout changé…

Bob a été placé dans un refuge au Portugal, à la suite du décès de son adoptant. Au sein de ce nouvel environnement, le chien senior a eu du mal à s’adapter après avoir longtemps vécu dans un foyer calme et aimant.

Malheureusement pour lui, les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Le toutou a passé 2 ans dans cette structure d’accueil pour animaux. Au fil du temps, il a développé de l’anxiété de séparation, apprend-on dans un article de Newsweek.

© @bob.the.senior.sh / TikTok (capture d'écran)

Une rencontre salvatrice

Au refuge, Bob s’est lié d’amitié avec une autre pensionnaire. Hélas, la solitude a fait son grand retour, lorsque sa meilleure amie a été adoptée. Tout au long de son séjour, le vieux chien a reçu très peu de demandes d’adoption. Son âge, ses dents en moins et son oreille abîmée ont visiblement rebuté la plupart des visiteurs…

Jusqu’au jour où une dénommée Charlotte Simon, originaire de Berlin, est devenue bénévole au refuge lors d’un séjour au Portugal. « Je ne voulais pas vraiment prendre de chien, a-t-elle confié, mais le refuge cherchait de l'aide pour les promener. Alors j'y suis allée. »

Avant même son arrivée, la bonne samaritaine avait repéré Bob sur Instagram. « J'étais tombée sous le charme de sa photo. Alors j'ai demandé si je pouvais le promener », a-t-elle précisé à nos confrères.

© @bob.the.senior.sh / TikTok (capture d'écran)

« Je suis tombée sous son charme instantanément »

Mais en l’apercevant dans son chenil, les doutes ont commencé à l’envahir. « Il était complètement fou, a expliqué Charlotte, il sautait sans cesse, aboyait et gémissait. Mais je l'ai quand même emmené faire une promenade. »

En dehors du refuge, Bob a complètement changé de comportement. Il est devenu calme et affectueux. « Il avait désespérément besoin de contact humain, a indiqué sa promeneuse, je suis tombée sous son charme instantanément. »

@bob.the.senior.sh Adopting Bob has been one of the best and somehow most natural experiences I have made in my life. #rescuedog ? disfruto - moiseslyricsss

À la suite de cette balade, Charlotte – en accord avec l’association – a accueilli la boule de poils le temps d’un week-end dans sa maison de vacances. « Il était si sage, a-t-elle rapporté, je l'ai promené sans laisse sur la plage, et il s'est senti comme chez lui, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Après ce week-end, il était hors de question que je le rende. »

En seulement quelques jours, Charlotte est passée de l’idée de ne pas vouloir de chien à celle d’adopter un canidé âgé ! C’est ainsi que Bob a vu son plus grand se réaliser, et n’a plus jamais quitté sa bienfaitrice. Depuis son adoption, Charlotte documente régulièrement la nouvelle vie idyllique de Bob en Allemagne sur son compte TikTok.

A lire aussi : "Je vais faire ça toute ma vie", cet homme s'est donné pour mission de sauver autant de chiens que possible et d'aider ceux des refuges à rebondir

Loin du stress du refuge, Bob savoure de longues promenades en compagnie de son humaine préférée, de belles grasses matinées et des séances de câlins réconfortants. Une seule balade a suffi à changer sa vie !