Retrouvé attaché à une table de pique-nique sans aucune explication, ce petit chien n’aura passé que quelques heures au refuge

L’attention des sauveteurs a été attirée sur un chien abandonné avec sa cage et son bol d’eau. Ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux, mais en vain, ce petit canidé ne semblait appartenir à personne. C’est finalement en famille d’accueil que le petit chien s’épanouit et s’ouvre au monde pour le moment.

La situation du chien appelé Sir William a déchiré le cœur des bénévoles de la Humane Society de Parkersburg (Virginie-Occidentale, États-Unis). La directrice de la structure, Samantha Tannous, s’exprimait en ce sens : « Nous comprenons qu’il peut y avoir des circonstances désastreuses », tout en rappelant que les refuges sont justement là pour ne pas arriver à ce type de situation.

Un appel lancé sur Facebook

Attaché à la table de pique-nique, le chien semblait perdu. Ses propriétaires n’avaient laissé aucun mot, son prénom n’était pas indiqué. Pour tenter de glaner des informations, le refuge a lancé un appel sur Facebook, en espérant trouver des témoins et des détenteurs d’informations. Les sauveteurs soulignaient : « Nous ne faisons pas ce post pour faire honte à qui que ce soit. Cependant, si vous connaissez ce chiot ou si vous savez pourquoi il a été laissé là, tout information serait appréciée ».

Humane Society of Parkersburg / Facebook

Un passage express par la case refuge

Sans aucun moyen d’identifier l’animal, il a été nécessaire de le prendre en charge. Acheminé vers le refuge, Sir William n’aura passé que quelques heures au refuge. En effet, il a très rapidement été confié à une famille d’accueil qui venait de clôturer un accueil précédent. « Son histoire a attiré beaucoup d’attention », confiait la directrice de la structure à Newsweek.

Il « vit la belle vie »

Sir William a été vu par un vétérinaire car sa démarche a suscité quelques inquiétudes, en parallèle d’une très bonne santé. Ses pattes sont quelque peu déformées, mais il semble que l’anomalie soit sans conséquence. « Nous avons un vétérinaire qui travaille avec nous pour déterminer si quelque chose d’autre serait mieux pour lui », ajoutait la direction.

Pour le moment, le petit chien profite de sa famille d’accueil. Une très belle nouvelle lui est parvenue suite à sa médiatisation : dès que les soins et démarches auront été finalisées, il sera adopté !

A lire aussi : « Je suis époustouflé par votre générosité », le personnel d’un refuge qui pensait devoir fermer retrouve l'espoir grâce à un bel élan de solidarité

Humane Society of Parkersburg / Facebook

Les internautes ont pris la parole sur Facebook, admiratifs du parcours du petit chien. L’un d’entre eux se réjouissait : « Je suis heureux que ce petit bonhomme ait été laissé dans un endroit où il ne passera plus jamais inaperçu ».