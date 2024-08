Abandonné dans un parc à l'âge de 17 ans et attaché à une table de pique-nique, ce vieux chien espère retrouver l'amour

Au sein du refuge pour animaux HumaneCNY (États-Unis), Max essaye de commencer une nouvelle vie. Retrouvé maigre et attaché à une table de pique-nique, le chien senior sera bientôt placé dans une famille d’accueil le temps de se rétablir.

Dans un message posté sur Facebook, l’association Cuse Pit Crew a donné des détails déchirants sur la découverte de Max. Le vieux chien, particulièrement maigre, a été abandonné dans un parc et attaché au banc d'une table de pique-nique. Sur les photos, nous pouvons voir le pauvre animal allongé seul sur le sol.

Comme l’expliquent les secouristes, son ancienne famille a laissé la note suivante à côté de lui : « Je suis un bon garçon. J’ai 17 ans. Je m’appelle Max. Mes propriétaires ne peuvent plus s’occuper de moi. S’il vous plaît, aidez-moi ! »

© HumaneCNY

Max est chouchouté par ses sauveurs

« Ce matin, le gentil Max a été abandonné […] dans le parc Shiller de Syracuse […]. Nous y avons rencontré la police locale et le service de contrôle des animaux, qui ont ensuite pris des photos et transporté Max en urgence chez le vétérinaire pour qu’il soit soigné », écrit un porte-parole de Cuse Pit Crew sur les réseaux sociaux. La pauvre bête est concerné par l'arthrite, des problèmes de vue et une infection des oreilles.

À la suite du sauvetage, le chien senior a été accueilli à bras ouverts par l’équipe du refuge HumaneCNY. « Nous ne savons pas combien d’heures il a dû attendre là avant d’être trouvé… », indique cette dernière.

© HumaneCNY

Un article publié sur le site web du magazine People explique que la santé de Max s’améliorait grâce aux soins vétérinaires.

Il sera bientôt placé dans un foyer d’accueil, le temps de se rétablir et de lui trouver une nouvelle famille aimante qui le chouchoutera jusqu’à son dernier souffle.

A lire aussi : La joie communicative d'une chienne d'assistance qui retrouve son âme de chiot le temps d'une "récré" avec ses congénères (vidéo)

Après avoir vécu une épreuve aussi terrible, la boule de poils grisonnante se remet doucement sur patte. Max continue d’avancer sur le chemin de la guérison, et profite des nombreux témoignages d’affection offerts par ses bienfaiteurs. Il ouvre un nouveau chapitre, placé sous le signe de l’espoir !