En quelques heures seulement, cet ancien chien errant offre sa confiance à celui qui l’a sorti du refuge (vidéo)

L’errance n’est plus qu’un lointain souvenir pour Cyrus, un Berger Allemand d’environ 3 ans sorti de la rue. Mieux encore, la boule de poils a été adoptée par un utilisateur de la plateforme Reddit connu sous le pseudonyme @Awkward_Rhubarb2830. Celui-ci a partagé comment l’animal s’était adapté à sa nouvelle vie en un temps record.

On dit parfois que les animaux nous choisissent et non l’inverse, ce que semble confirmer Cyrus. Généralement, les chiens adultes ont besoin d’un minimum de 3 mois pour se sentir à l’aise dans leur nouvelle maison après avoir été adoptés. Ils sont souvent calmes en arrivant chez eux et restent méfiants.

@Awkward_Rhubarb2830 / Reddit

« Il semble très heureux »

Cyrus n’a jamais connu la chaleur d’un foyer aimant. Il a été secouru par les sauveteurs d’une association, qui l’ont découvert dans la rue avec une patte arrière blessée. Ils l’ont récupéré, l’ont soigné, puis l’ont placé à l’adoption. @Awkward_Rhubarb2830 a jeté son dévolu sur lui et lui a offert sa chance.

Les 2 ne se connaissaient pas et pourtant, il n’a pas fallu longtemps au quadrupède pour se sentir à l’aise avec son nouveau maître : « Il lui a fallu environ 3 heures pour devenir super câlin » déclarait ce dernier à Newsweek. Preuve à l’appui, une vidéo partagée sur la plateforme Reddit dans laquelle on découvre le quadrupède affalé contre son maître. Il est sur le dos, l’air détendu et profite d’un moment de tendresse sur le canapé.

Les internautes émus

Dans la section des commentaires, les utilisateurs de la plateforme ont réagi avec admiration face au comportement de Cyrus : « C'est un niveau d’aisance qu’il n'est pas facile d’obtenir avec un nouveau chien adopté. Il doit avoir confiance en vous et en sa situation. Vous faites quelque chose de bien » écrivait l’un d’eux, « C'est formidable qu'un chien secouru se sente à l'aise aussi tôt. Vous avez maintenant un meilleur ami au monde » affirmait une autre personne.

Réciproquement, Cyrus a trouvé une personne sur laquelle il pourra toujours compter et ne connaîtra plus jamais la solitude.