Retrouvé abandonné attaché à un arbre et gravement blessé, ce chien surmonte l’amputation pour connaître enfin une vie remplie d’amour

Quand Paddy a été retrouvé attaché à un arbre, son état était si grave qu’on a dû lui amputer une patte. Heureusement, ce toutou abandonné a rapidement trouvé l’aide dont il avait tellement besoin. Grâce à la mobilisation d’une association de sauvetage, sa vie a aujourd’hui pris le plus heureux des tournants, le menant droit vers un foyer rempli d’amour.

On peut dire que Paddy revient de loin ! Retrouvé attaché à un arbre, abandonné et méconnaissable sous des poils sales et emmêlés, ce chien a connu une renaissance bouleversante. Dernièrement, la Humane Society de Charlotte (Caroline du Nord, États-Unis), le refuge qui l’a sauvé, a partagé son histoire sur Facebook, révélant un parcours qui témoigne d’une incroyable résilience.

Un sauvetage dramatique

Trouvé en août 2024 devant la Humane Society de Charlotte, Paddy était dans un état alarmant : attaché à un arbre, affaibli, amaigri, le pelage emmêlé et couvert de puces, d'escarres, d'urine et d'excréments. Le pauvre toutou souffrait également d’une grave fracture à la patte.

Grâce à des soins attentifs, un programme de gestion de la douleur et une réalimentation progressive, Paddy a peu à peu repris des forces. Accueilli dans une famille d’accueil, il a aussi retrouvé confiance et sérénité.

Même si sa patte a dû être amputée, le toutou s’est remarquablement bien adapté à sa nouvelle vie à 3 pattes et laisse aujourd’hui exploser sa personnalité douce et affectueuse. Il a même connu la fin heureuse qu’il méritait : une adoption rapide par une famille aimante.

© Humane Society Charlotte / Facebook

Une nouvelle vie pleine d’amour

La nouvelle vie de Paddy a débuté en novembre 2024 lorsque sa mère adoptive, Alyce O'Shea, l’a accueilli chez elle. « J'ai tout de suite pensé qu'il était parfait, car nous cherchions un chiot plein d'énergie. Son annonce précisait qu'il avait perdu une patte arrière, mais que cela ne le ralentissait pas », a-t-elle déclaré à Newsweek. « Le lendemain de Thanksgiving, je suis allée rencontrer Paddy, et toute ma famille – mon frère, ma belle-sœur et mes nièces – m'a accompagnée. »

© Humane Society Charlotte / Facebook

Le coup de foudre a été immédiat : en quelques minutes, Alyce savait qu’elle rentrerait chez elle avec ce gentil toutou. Dans sa nouvelle famille, Paddy a rapidement conquis tous les cœurs, se liant même d’amitié avec Bingo, son frère Berger Allemand.

Partout où il passe, il attire la sympathie, et sa maîtresse raconte avec joie que l’emmener au parc est « un vrai bonheur » : « Malgré sa patte arrière manquante, il court parfois plus vite que les autres chiens … », assure-t-elle.

© Humane Society Charlotte / Facebook

Pleine de reconnaissance, Alyce aime partager son histoire et expliquer comment la Humane Society de Charlotte a aidé Paddy. Elle remercie notamment les sauveteurs d’avoir donné à son compagnon à 4 pattes les meilleures chances de guérison et d’adoption. Profondément inspirée par leur engagement, la jeune femme est d’ailleurs devenue aujourd’hui bénévole afin de soutenir à son tour leurs actions.