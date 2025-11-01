Ce Shih Tzu surprend sa propriétaire en apportant une partie de son repas à un chaton errant dans le besoin (vidéo)

Cette propriétaire a retrouvé son chien en train de faire une action des plus généreuses. Constatant qu’un chaton avait besoin de son aide, il a apporté un peu de son repas sur la terrasse pour le nourrir. Les internautes ont été très touchés par cet acte d’une grande générosité.

Parade Pets est revenu sur le geste de ce Shih Tzu, qui est également une « preuve que les animaux ont un cœur plus grand que les humains », soulignait un internaute. Sur TikTok, les images sont en effet une invitation à l’altruisme et à l’entraide.

@latte.zz706 / TikTok

La surprise d’une propriétaire



Les propriétaires d’animaux peuvent être parfois étonnés par des comportements différents de leurs animaux. Ce gentil Shih Tzu a surpris sa maman en se rendant sur la terrasse, muni de croquettes qui lui étaient destinées, pour nourrir un chaton errant. Pour les propriétaires comme pour les internautes, cet acte est de la générosité pure.

@latte.zz706 / TikTok

Une attitude pleine de bienveillance

Le Shih Tzu ne s’est pas arrêté à cette action, et est resté auprès du chaton lorsque celui-ci a accepté le repas qui lui était offert. C’est la queue agitée et le regard plein de curiosité que le chien a observé son protégé, ne s’approchant pas de lui pour ne pas l’effrayer.

L’attitude du chien semble être naturelle, mais aussi empreinte d’une éducation qui s’est faite dans la bienveillance. Un internaute commentait la scène avec justesse : « La façon dont il se distancie pour que le chat ne soit pas trop timide pour manger ».

A lire aussi : À plus de 25 ans, cette adorable petite chienne devient le deuxième toutou le plus âgé au monde

Les internautes félicitent les propriétaires

Pour un certain nombre de propriétaires, la vidéo est la preuve que le chien se sent bien là où il se trouve pour engager ce type d’action. Un internaute confiait : « Personnellement, je prendrais cela comme un compliment, vous avez vraiment bien élevé votre bébé. Les animaux apprennent principalement par imitation ».

Chat errant : l’attitude à adopter

La venue d’un chat errant devant un maison montre souvent que l’endroit est perçu comme un lieu sûr. S’il est en effet conseillé de nourrir l’animal pour qu’il puisse survivre, il est aussi important, même primordial, de faire le nécessaire pour le mettre entre de bonnes mains afin qu’il soit stérilisé et soigné. Offrir de la nourriture est un premier pas important, qui doit être associé à une aide plus large.