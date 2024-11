Un chien errant au pelage sale et emmêlé à l'extrême voit son apparence et sa vie se transformer grâce à un groupe de bénévoles

Suzette Hall, dont on ne compte plus les sauvetages de chiens en détresse réalisés à Los Angeles (Californie), n’est peut-être pas intervenue directement cette fois-ci, mais elle a suivi l’opération en temps réel via son téléphone et est arrivée juste à temps pour constater le triste état dans lequel était le chien, puis sa transformation spectaculaire.

La fondatrice de Logan’s Legacy 29 avait été contactée par une amie Sandra Viveros Jackson, qui venait de repérer le quadrupède en question dans un quartier très fréquenté de la ville. Le pelage de l’animal était en piteux état et il faisait très chaud ce jour-là, d’après The Dodo. Il n’avait aucun moyen de s’abriter de la canicule et errait sans but, ni soutien entre les voitures.



Suzette Hall / Facebook

« Le pauvre bébé était couvert de dreadlocks et portait un lourd passé, celui de n’avoir jamais connu l’amour », raconte Suzette Hall sur Facebook. Comme elle était déjà sur un autre sauvetage, elle ne pouvait pas s’en occuper. Elle a toutefois demandé à 3 bénévoles de son entourage, en l’occurrence Nuñez Aky, Yamileth et Karla, de se rendre sur les lieux pour prêter main forte à Sandra Viveros Jackson.

Le quatuor s’est mis à chercher le canidé partout dans le secteur indiqué, mais il était introuvable. Les bénévoles ont toutefois fini par l’apercevoir sous une voiture. Elles l’ont cerné pour l’empêcher de fuir, puis se sont approchées de lui lentement.



Suzette Hall / Facebook

Elles ont réussi à gagner sa confiance, puis à lui passer une laisse autour du cou. Le chien était enfin en sécurité.

« Le début d'une toute nouvelle vie »

Ses bienfaitrices l’ont emmené à la clinique vétérinaire. Suzette Hall les y a rejointes peu après. Elle a été attristée par son état physique et émotionnel. Ce chien ne connaissait clairement pas « le contact humain », dit-elle.

Appelé Maurice par ses sauveuses, il a été examiné et rasé. Le brave loulou était soulagé, d’autant plus qu’il pouvait enfin voir sans encombre. Jusque-là, les mèches de poils sales et emmêlées qui lui couvraient le visage l’empêchaient de le faire.

Suzette Hall / Facebook

Maurice a été confié à une famille d’accueil. Il se porte de mieux en mieux, apprend à se détende et à être aimé. L’équipe de Logan’s Legacy 29 lui cherche une maison pour toujours.

« Aujourd'hui, c'est le début d'une toute nouvelle vie, se réjouit Suzette Hall. Sois tranquille, mon cœur ».