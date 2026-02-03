Retirés à leur propriétaire malgré son refus, 2 chiens faméliques reprennent espoir en attendant qu'on leur trouve un foyer

2 chiens ont été repérés dans un état alarmant, suscitant l’inquiétude des habitants du quartier. Leur situation a fini par attirer l’attention des autorités et d’une association de protection animale, qui sont rapidement passées à l’action.

A Nice (06), le sort de 2 chiens manifestement privés de nourriture depuis un certain temps préoccupait des habitants qui avaient fini par signaler les faits aux autorités. Ces témoignages avaient donné lieu à une enquête de voisinage ayant produit des éléments suffisants pour déclencher l’intervention de la police et d’une association de protection animale le lundi 2 février, rapportait France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur .

“Aujourd’hui, nous avons procédé à une grosse saisie pour maltraitance, en collaboration avec la police de Nice, que nous remercions pour son intervention”, peut-on effectivement lire sur la page Facebook de Papattes Villeneuvoises, basée à Villeneuve-Loubet. Les 2 canidés en question étaient dans “un état de détresse absolue”, indique l’association qui les décrit comme “squelettiques” et “complètement traumatisés”.



Papattes Villeneuvoises / Facebook

Dans la foulée de leur sauvetage, ils ont été emmenés chez le vétérinaire. “Il s’agit uniquement de maltraitance, ils sont affamés”, expliquait Marie Pelou, présidente de Papattes Villeneuvoises, à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’issue de l’examen. Ce dernier aurait également permis de relever des signes de violences : “Il y a eu des coups”.



Papattes Villeneuvoises / Facebook

Le propriétaire avait refusé de les laisser partir dans un premier temps, avant de revenir à la raison.

Les chiens se remettent tout doucement et au calme de cette épreuve. Ils réapprennent à s’alimenter de manière progressive, recevant des repas fractionnés pour ne pas bousculer leur organisme.



Papattes Villeneuvoises / Facebook

En quête de famille d‘accueil pour un nouveau départ

Papattes Villeneuvoises lance à présent un appel à leur sujet, recherchant une famille d’accueil longue durée (2 à 3 mois) disposée à les garder ensemble durant cette période transitoire. L’association s’est engagée à prendre en charge la nourriture et les frais vétérinaires.

A lire aussi : En visite au refuge sans l'intention d'adopter, ils y rencontrent le chien le plus timide et en tombent instantanément amoureux (vidéo)



Papattes Villeneuvoises / Facebook

Les photos et la vidéo partagées par l’association maralpine rendent compte de l’extrême maigreur caractérisant ces chiens. Qui sait combien de temps ils auraient pu survivre s’ils avaient continué à être ainsi privés de nourriture et de soins… Les signalements leur ont littéralement sauvé la vie.