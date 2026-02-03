  1. Woopets
  5. Retirés à leur propriétaire malgré son refus, 2 chiens faméliques reprennent espoir en attendant qu'on leur trouve un foyer

2 chiens ont été repérés dans un état alarmant, suscitant l’inquiétude des habitants du quartier. Leur situation a fini par attirer l’attention des autorités et d’une association de protection animale, qui sont rapidement passées à l’action.

A Nice (06), le sort de 2 chiens manifestement privés de nourriture depuis un certain temps préoccupait des habitants qui avaient fini par signaler les faits aux autorités. Ces témoignages avaient donné lieu à une enquête de voisinage ayant produit des éléments suffisants pour déclencher l’intervention de la police et d’une association de protection animale le lundi 2 février, rapportait France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Aujourd’hui, nous avons procédé à une grosse saisie pour maltraitance, en collaboration avec la police de Nice, que nous remercions pour son intervention”, peut-on effectivement lire sur la page Facebook de Papattes Villeneuvoises, basée à Villeneuve-Loubet. Les 2 canidés en question étaient dans “un état de détresse absolue”, indique l’association qui les décrit comme “squelettiques” et “complètement traumatisés”.

Dans la foulée de leur sauvetage, ils ont été emmenés chez le vétérinaire. “Il s’agit uniquement de maltraitance, ils sont affamés”, expliquait Marie Pelou, présidente de Papattes Villeneuvoises, à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’issue de l’examen. Ce dernier aurait également permis de relever des signes de violences : “Il y a eu des coups”.

Le propriétaire avait refusé de les laisser partir dans un premier temps, avant de revenir à la raison.

Les chiens se remettent tout doucement et au calme de cette épreuve. Ils réapprennent à s’alimenter de manière progressive, recevant des repas fractionnés pour ne pas bousculer leur organisme.

En quête de famille d‘accueil pour un nouveau départ

Papattes Villeneuvoises lance à présent un appel à leur sujet, recherchant une famille d’accueil longue durée (2 à 3 mois) disposée à les garder ensemble durant cette période transitoire. L’association s’est engagée à prendre en charge la nourriture et les frais vétérinaires.

Les photos et la vidéo partagées par l’association maralpine rendent compte de l’extrême maigreur caractérisant ces chiens. Qui sait combien de temps ils auraient pu survivre s’ils avaient continué à être ainsi privés de nourriture et de soins… Les signalements leur ont littéralement sauvé la vie.

    Invité a écrit : 1 h

    Qu'en France on puisse se rendre coupable de telles forfaitures est proprement criminel. Et devrait être traité comme une forfaiture. Car la France est un pays qui dispose de lieux d'aide , d'associations de prise en charge aussi bien pour l'humain que pour l'animal. L'ex propriétaire est un dangereux criminel, doublé d'un gros sale con

