Action Protection Animale et des associations partenaires volent au secours de 72 chiens squelettiques dans un élevage clandestin insalubre

Plus de 70 chiens ont été découverts dans un élevage clandestin morbihannais qui n’était censé n’en comporter que 9. Une dizaine d’autres n’ont malheureusement pas survécu. Plusieurs associations, dont APA, ont participé à cette opération.

Nouveau sauvetage réalisé par l’équipe d’Action Protection Animale qui, épaulée par une quinzaine de bénévoles œuvrant pour des associations partenaires, a mis fin au cauchemar de 72 chiens dans un élevage illégal.

Nous avions déjà relaté plusieurs interventions d’APA, dont celles ayant permis à Owen le Berger Belge Malinois et à 11 chiens en Seine-Saint-Denis d’avoir droit à un nouveau départ.

Cette fois-ci, c’est chez un éleveur de Bréhan, dans le Morbihan, que l’organisation a agi suite à la décision de saisie prise par le Procureur de Vannes et à l’inspection de la DDPP (Direction départementale pour la protection des populations), rapportait Franceinfo le mardi 15 octobre.

Mardi matin, les intervenants ont constaté les conditions déplorables dans lesquelles les 72 canidés étaient détenus. Enfermés par couples dans des boxes, ces Beaucerons, Golden Retrievers, Beagles et autres Cavalier King Charles Spaniels « étaient squelettiques et sales », indiquait Anne-Claire Chauvancy, présidente d’APA.

« Ils ne sortaient jamais de leur box »

On était loin des 9 chiens déclarés aux autorités par l’éleveur qui, aux prises avec des problèmes de santé, ne vivait plus sur les lieux et avait chargé son ex-conjointe de les nourrir.



Souffrant d’extrême négligence, les quadrupèdes « ne sortaient jamais de leur box » et « semblaient n'avoir jamais vu une laisse », ajoutait Anne-Claire Chauvancy.



Malheureusement, APA et les autres associations ont également retrouvé des dizaines de cadavres de chiens cachés sous les détritus.



Franceinfo cite le Radeau des animaux, ainsi que les refuges de Penthièvre et de Tregrom parmi les structures d’accueil de la région ayant pris en charge une trentaine de ces rescapés. Les autres ont été répartis parmi des associations basées en Île-de-France, dans le Maine-et-Loire et le Cher notamment. Tous seront soignés et réhabilités en vue de les proposer à l’adoption.

