Après avoir essayé de survivre dans la rue, ce chien apprend à baisser sa garde et à profiter de la vie (vidéo)

Après avoir connu la faim, la peur et la solitude dans les rues de son pays d’origine, Mylo a vu son destin basculer grâce à une rencontre pleine de bienveillance. Ce chien croisé, longtemps livré à lui-même, savoure aujourd’hui la douceur d’une vraie vie de famille. Sa transformation, partagée sur TikTok par sa nouvelle maîtresse, a ému des milliers d’internautes.

Adopter un chien, c’est changer sa vie et l’embellir. Qu’il provienne d’un refuge, de la rue ou ait été victime d’abandon, l’adoption lui redonne de l’espoir et lui permet de retrouver sa joie de vivre. Il redécouvre ainsi ce que signifie être en sécurité, aimé, entouré et ne manquer de rien. C’est précisément ce qu’a vécu Mylo, un chien croisé qui n’avait connu que l’errance jusqu’à sa rencontre avec une personne au grand coeur.

La vie actuelle de Mylo n’a absolument rien à voir avec celle qui était là sienne avant son sauvetage et son adoption. Son quotidien se résumait à survivre, à trouver de quoi se nourrir et à échapper à toutes sortes de danger lorsqu’il vagabondait dans la rue au Portugal. Aujourd’hui, il a une maîtresse aimante, une maison avec jardin, mange à sa faim et reçoit tous les soins dont il a besoin. En un mot, cet adorable loulou est désormais heureux.



@life.of.mylo / TikTok

Son adoptante lui consacre même un compte TikTok, où elle poste régulièrement des contenus attendrissants qui sont suivis par plusieurs centaines de followers.

“Notre chien a compris qu’il n’avait plus besoin d’être sur le qui-vive”

L’une de ces publications est une vidéo particulièrement émouvante. Mise en ligne le 20 octobre 2025 et relayée par Newsweek , elle a généré plus de 300 000 vues sur le réseau social. On y découvre la réaction touchante de Mylo au moment où il donnait l’impression de se sentir enfin chez lui, peu après son adoption. La voici :

“C’est le moment où notre chien a compris qu’il n’avait plus besoin d’être sur le qui-vive”, indique le texte incrusté.

S’il est né au Portugal, comme expliqué plus haut, ce chien vit visiblement en Allemagne depuis son sauvetage. En tout cas, c’est en allemand que son adoptante a brièvement raconté son histoire dans un autre post constitué de 2 photos. “Il y a 6 semaines, tu vivais encore dans la rue au Portugal. Et aujourd’hui, ce que tu aimes le plus, c’est d’être assis sur les genoux de tes humains”, peut-on effectivement y lire.

