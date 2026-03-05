Restée seule sur la crête après la chute de ses humains, une chienne erre 2 jours en montagne avant d’être retrouvée

Après 2 jours d’angoisse et de solitude en haute montagne, Arya a enfin été retrouvée indemne. La mobilisation des secours et des habitants a permis de mettre fin à la cavale de cette chienne, en attendant que ses maîtres se rétablissent.

Elle aura passé environ 48 heures seule, apeurée et privée de ses maîtres en haute montagne. Arya, femelle Berger Blanc Suisse dont les humains avaient dû être héliportés vers un hôpital après une terrible chute, a fini par être localisée et secourue à son tour à la faveur d'une formidable mobilisation, rapportait France Bleu .



Tout avait commencé le dimanche 1er mars sur les Crêtes du Moulle de Jaüt, entre Aste-Béon et Ferrières, au coeur de la vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques. Venus de Bizanos, un couple de jeunes randonneurs et leur chienne Arya s'aventuraient sur le site montagneux quand les 2 premiers avaient lourdement chuté, avant de dévaler une pente sur environ 200 mètres.

Blessé au dos mais conscient, l'homme avait pu appeler les secours. Sa compagne, en revanche, souffrait d'un traumatisme crânien et avait perdu connaissance. Quant à leur amie à 4 pattes, elle était restée sur la crête, à proximité de l'endroit de la chute à environ 2 000 mètres d'altitude.

Des gendarmes du PGHM d’Oloron-Sainte-Marie (Peloton de gendarmerie de haute montagne) ont été dépêchés sur les lieux. Les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital par hélicoptère. Arya, en revanche, n'a pas pu être récupérée à ce moment-là, car elle était trop loin et semblait avoir peur de l'aéronef.

Repérée par une agricultrice, récupérée par une amie

Le lendemain lundi, un militaire est retourné sur place pour tenter de sauver la chienne. Désorientée et craintive, elle ne s'est pas laissée approcher. L'intervenant n'a pu que la faire redescendre de la crête par le versant opposé.



Les appels à l'aide se sont poursuivis, notamment de la part d'une amie du couple sur le groupe Facebook « Vivre à Pau ».

L'après-midi du mardi 3 mars, du côté d'Aste-Béon, Arya a été localisée par une agricultrice qui a aussitôt partagé l'information. Peu après, une connaissance du couple est arrivée et a enfin pu mettre la chienne en sécurité.

Saine et sauve, Arya attend à présent de retrouver ses humains hospitalisés.

