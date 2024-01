Lors d’une randonnée en montagne, un croisé Dobermann/Malinois de 40 kg refuse d’avancer face au danger et provoque l'intervention des secours

Lorsque 2 promeneurs et leur chien ne sont pas revenus d’une randonnée en montagne, leur famille s’est inquiétée et a appelé les secours. Après des recherches nocturnes compliquées, les équipes de sauvetage ont finalement retrouvé le trio et ont compris pourquoi il n’était pas rentré. À la tombé de la nuit, Dexter, le croisé Dobermann/Malinois belge de 40 kg, avait décidé de ne pas aller plus loin…

Comme le rapporte le média Cumbriacrack, c’est un sauvetage un peu inhabituel auquel a dû faire face récemment les équipes de secours en montagne du Lake District dans le comté de Cumbria (Angleterre). Par une froide nuit de janvier, ils ont dû partir à la recherche de 2 promeneurs coincés dans la montagne parce que leur chien refusait d’avancer…

De périlleuses recherches nocturnes

Les 2 promeneurs étaient partis en randonnée avec leur chien Dexter, un croisé Dobermann/Malinois belge, sur les flancs du Scafell, le deuxième plus haut sommet d'Angleterre. Alors que vers 23 h, le trio n’était toujours pas rentré, un membre de leur famille inquiet a décidé de donner l’alerte en appelant l’équipe de secours en montagne de Wasdale.

En raison des conditions météorologiques et du risque d’hypothermie, des renforts ont été demandés à l’équipe de sauvetage en montagne de Duddon et Furness, ainsi qu’aux chiens de recherche du Lake District.

© Wasdale Mountain Rescue Team / Facebook

Après avoir fouillé plusieurs zones, une lumière a été vue sur les flancs du Scafell, mais il était très difficile de dire où elle se situait exactement à cause de la brume. Finalement, des aboiements et des hurlements ont été entendus, ce qui a mené les équipes de secours jusqu’aux 2 promeneurs et à leur chien.

Ils « ne voulaient pas laisser leur chien sur la colline »

Les randonneurs ont expliqué, qu’à la tombée de la nuit, Dexter avait décidé de ne pas aller plus loin, malgré de nombreux encouragements. Le chien de 40 kg refusant de bouger, ils avaient choisi de passer la nuit en montagne.

© Wasdale Mountain Rescue Team / Facebook

Les sauveteurs ont déclaré sur Facebook : « Les promeneurs n’étaient pas blessés, ils avaient froid et ne voulaient pas laisser leur chien sur la colline. Ils étaient assez bien équipés pour passer une nuit imprévue sur la colline, et nous avons découvert que Dexter était entraîné à aboyer et à hurler, attirant ainsi notre attention. »

Malgré l’arrivée des secours, le toutou n’était toujours pas décidé à s’aventurer sur les pentes escarpées de la montagne dans l’obscurité. « La ligne de conduite convenue était d’attendre le jour et d’espérer qu’il retrouverait sa confiance pour descendre la pente avec une meilleure visibilité. », a expliqué l’équipe de sauvetage qui a donc déployé des abris de bivouacs en attendant l’aube.

Après une nuit compliquée, le chien a été gentiment encouragé à descendre à l’aide d’une corde de 50 m aux premières lueurs du jour. « Heureusement, une fois qu’il a commencé à bouger, il n’y a pas eu d’autres problèmes et une promenade rapide, bruyante et amicale avec Dexter a ensuite été faite pour retourner à Brackenclose. », a déclaré l’équipe de recherche.

A lire aussi : Retrouvailles émouvantes entre une chienne sauvée à 2 reprises et ses chiots après des débuts difficiles

© Wasdale Mountain Rescue Team / Facebook

Plus de peur que de mal pour Dexter et ses maîtres qui éviteront certainement désormais de se promener en montagne au crépuscule…