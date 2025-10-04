Rescapés d’un élevage insalubre, ces Springer Spaniels deviennent chiens policiers quelques mois plus tard

Rescapés d’un élevage insalubre en Angleterre, des Springer Spaniels ont vu leur destin basculer. Après avoir été sauvés par la RSPCA, certains d’entre eux sont devenus chiens policiers au sein de l’Unité Cynophile Tactique de la police du Grand Manchester.

De la maltraitance à la lutte contre le crime en tant que chiens policiers ; c’est l’incroyable destinée de loulous qui veillent désormais à la sécurité des citoyens dans les rues de Manchester. Leur histoire est rapportée par la BBC .

En avril 2025, 78 Springers Anglais avaient été découverts et sauvés dans une propriété de Tickhill dans le Yorkshire du Sud. Ils étaient détenus dans des conditions épouvantables, avant d’être secourus par l’association de protection animale britannique RSPCA.



South Yorkshire Police

Plusieurs de ces rescapés - le nombre n’a pas été précisé - ont été sélectionnés et formés pour devenir chiens policiers. Ils ont ensuite intégré la police du Grand Manchester, dont les capacités ont ainsi été considérablement renforcées.

Les Springers Anglais en question font aujourd’hui partie de l’Unité Cynophile Tactique (Tactical Dog Unit), où ils sont employés pour la recherche de suspects, de stupéfiants, de billets de banque ou encore d’armes à feu.

Grâce à ces recrues, “nous avons augmenté notre couverture tout au long de la journée et [disposons de] chiens supplémentaires pendant les quarts de nuit, lorsque la demande pour leurs compétences est au plus haut”, indique le superintendant Paul Walker, de la police du Grand Manchester.

Les rescapés font déjà la différence

“Ainsi, poursuit-il, désormais, si on a besoin d'un chien pour attraper un suspect, suivre ou retrouver des personnes ou des preuves, nous aurons des chiens prêts, disponibles et à proximité pour aider les équipes locales à prévenir et à détecter les crimes et à attraper ceux qui sévissent dans nos communautés.”

Greater Manchester Police

Les chiens sauvés à Tickhill n’ont d’ailleurs pas tardé à s’illustrer. Ils ont, en effet, contribué à retrouver une montre de luxe volée, d’une valeur de 10 000 livres sterling (11 500 euros environ), un suspect s’étant caché dans une benne à ordures, 2 individus suspectés de viol et une douzaine d’armes, dont des couteaux et des pistolets, entre autres exploits.