Rescapée d’une usine à chiots, cette maman Corgi vit enfin l’amour et la tendresse qu’elle n’avait jamais connus (vidéo)

Les usines à chiots, ces endroits où seule la rentabilité compte, peu importe la santé et le bien-être des animaux. Fort heureusement, il arrive que certaines d’entre elles soient démantelées. Les pauvres bêtes qui y étaient enfermées peuvent alors espérer un avenir plus radieux. Une famille de Corgi a ainsi pu être sauvée de cet enfer, et tout le monde a trouvé un nouveau foyer, même la maman.

Madison et Brian forment un jeune couple et vivent dans le New-Jersey (États-Unis). Le malheur les a frappés en 2023, lorsqu’ils ont perdu Nugget, leur Corgi adoré de 9 ans qui a succombé à un cancer. Anéantis, le vide laissé par leur boule de poils les a profondément bouleversés, comme le raconte Madison à Newsweek : “Il était tout pour moi. Je travaille à domicile et le calme et la solitude m'ont vite envahie, et j'ai presque immédiatement commencé à chercher des Corgis disponibles à l'adoption ou à accueillir”.

Un mois après le début de ses recherches, la maîtresse inconsolable a découvert la publication d’une famille d’accueil qui avait pris en charge une maman Corgi et ses 4 petits. Les pauvres bêtes étaient des rescapés d’une usine à chiots .



© @maddieandnugget / TikTok

Madison a aussitôt réagi, prenant à peine le temps de consulter son fiancé, de son propre aveu. Elle a ainsi rempli une demande d’adoption pour l’un des chiots. Ce dernier sera alors baptisé Strudel. Toujours marquée par son passé, aussi bien physiquement que psychologiquement, la maman ne pouvait encore être adoptée.

Pourtant, celle-ci n’a jamais quitté l’esprit du jeune couple, touché par sa terrible histoire. Madison et Brian ont donc envisagé la possibilité de l’adopter également quand elle serait prête. Néanmoins, ils étaient aussi conscients de la charge que cela représentait, notamment en matière de coûts médicaux. Ils ont alors commencé à solliciter leur entourage, mais plus le temps passait, plus la lucidité se faisait, poussant finalement le couple à se rendre à l’évidence : “Qu’est-ce qu’on fait ? On la veut, c’est évident. On trouvera une solution”.

Cela fait désormais 2 ans qu’ils se sont posé cette question, et il n’y a pas un seul jour où ils regrettent la décision d’adopter la maman Corgi qui a pris le nom de Pumpkin. Alors oui, les premiers temps ont été compliqués, mais à force de patience et de tendresse, les 2 toutous ont fini par dévoiler une personnalité affectueuse et se comportent comme si leur terrible passé n’avait jamais existé. Et tout cela, grâce à la bienveillance d’un jeune couple au grand cœur.