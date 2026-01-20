Malade et hospitalisée, une courageuse fillette se lance le défi de sauver 10 chiens avant son septième anniversaire (vidéo)

À 6 ans, la petite Ariana ne manque pas de courage. Touchée par une grave infection de la peau, elle n’a jamais perdu de vue ce qui lui tenait le plus à cœur : aider les autres. Lorsqu’une hospitalisation l’a empêchée de dire au revoir à un chien accueilli par sa famille, elle s’est fait une promesse : aider 10 autres toutous à trouver un foyer aimant pour la vie avant son septième anniversaire.

Accueillir des chiens en attente d’adoption fait partie du quotidien de la famille d’Ariana Swenson, une fillette de Tewksbury, au nord de Boston (Massachussetts, États-Unis). Après avoir récemment traversé une épreuve douloureuse, leur engagement s’est encore renforcé davantage et a fait naître une belle initiative.

Un rêve né de l’adversité

Ariana allait avoir 6 ans lorsqu'elle a contracté le syndrome de la peau ébouillantée à staphylocoque, une infection qui a rapidement provoqué des cloques et des lésions sur presque tout son corps. « On aurait dit que tout son corps était brûlé. », a confié sa mère Kasey Swenson à CBS News. Pendant plusieurs jours, ses parents n’ont pas pu la toucher de peur d’aggraver son état.

Contrainte de rester hospitalisée pendant 8 jours, Ariana a dû faire face à une nouvelle épreuve pour elle : ne pas pouvoir dire au revoir à l’un des chiens accueillis par sa famille. Elle s’est alors juré de transformer cette tristesse en quelque chose de positif.

© Big Wave Dog Rescue / Facebook

« Notre chienne en famille d'accueil est rentrée chez elle le lendemain de l'admission d'Ariana à l'hôpital Shriners, elle n'a donc pas pu la voir partir pour sa famille définitive », a expliqué Kasey. « Elle nous a regardés à l'hôpital et a dit : “Peut-on aider 10 chiens avant mes 7 ans ?” Et bien sûr, on regarde son enfant et on répond : oui, oui, oui, absolument. »

© Big Wave Dog Rescue / Facebook

Les chiens comme source de guérison

Soignée par antibiotiques, Ariana s’est rapidement rétablie physiquement, tandis que l’accueil de chiens l’a aidée à guérir peu à peu sur le plan émotionnel. « Je pense que cela lui a donné autre chose sur quoi se concentrer. Il y avait beaucoup de traumatismes médicaux », a déclaré sa maman.

Soutenue par sa famille et l’association Big Wave Dog Rescue, la petite fille a ainsi accueilli près d’un chien par mois. « Ils n'arrêtaient pas de nous demander d'accueillir plus de chiens, c'est pourquoi nous en avions déjà 10 avant même que j'aie 7 ans », a déclaré Ariana.

Son objectif d’aider 10 toutous a en effet été atteint dès octobre, bien avant son anniversaire en décembre. Il a même été dépassé avec l’accueil d’un 11e chien ! Malgré la tristesse de les voir partir, Ariana s’est investie pleinement auprès d’eux, touchant profondément ses parents par sa générosité et son attention aux autres. Une belle leçon d’humanité !