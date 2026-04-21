Autorités, secours et SPA sauvent 49 chats qui vivaient dans des conditions alarmantes chez une personne atteinte du syndrome de Noé

Dans une commune du Calvados, une opération conjointe a permis de mettre fin à la détresse de 49 chats détenus dans une habitation insalubre, tandis que 6 autres n’ont malheureusement pas survécu. Pris en charge par la SPA, les animaux sont désormais soignés avant une future mise à l’adoption. La propriétaire, suspectée de souffrir du syndrome de Noé, a quant à elle été hospitalisée.

A Vire Normandie dans le Calvados, la préfecture a mobilisé d'importants moyens pour porter secours à des dizaines de chats qui vivaient dans des conditions déplorables chez une dame qui, selon toute vraisemblance, est atteinte du syndrome de Noé, rapportait La Manche Libre .

L'intervention a eu lieu à la suite de la réception d'un signalement. Elle a été réalisée par la gendarmerie, la SPA, la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) et les sapeurs-pompiers.

En arrivant sur les lieux, les intervenants ont découvert 49 chats vivants, mais évoluant dans un environnement insalubre, ainsi hélas que les corps sans vie de 6 autres.

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Les chats pris en charge, leur propriétaire également

Les félins survivants ont été pris en charge par la SPA, qui leur apporte tous les soins dont ils ont besoin en vue de les réhabiliter pour ensuite les proposer à l'adoption.

Quant à la maîtresse des lieux, elle a été « prise en charge par les services hospitaliers », peut-on lire sur la page Facebook du Préfet du Calvados.

« L’Etat, aux côtés de ses partenaires, reste pleinement mobilisé pour lutter contre toute forme de maltraitance », conclut la préfecture dans son post. Sur l'une des photos que comprend celui-ci, on peut d'ailleurs constater qu'un petit chien a également été sauvé lors de cette opération.

Le conseil Woopets : comment reconnaître et prévenir le syndrome de Noé chez une personne ?

Le syndrome de Noé, qui correspond à l'accumulation compulsive d’animaux sans être en mesure de répondre à leurs besoins, passe souvent inaperçu jusqu’à une situation critique. Certains signaux doivent alerter :

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Nombre d’animaux disproportionné par rapport à la capacité de soins.

Dégradation de l’hygiène du domicile.

Animaux non suivis médicalement (non vaccinés, non stérilisés, en insuffisance pondérale ou malades).

Déni de la situation de la part de la personne concernée, malgré des signes évidents de souffrance animale.

En cas de doute, il est essentiel de signaler la situation à la mairie, à une association de protection animale ou à la DDPP. Une intervention précoce permet souvent d’éviter des drames, tant pour les animaux que pour la personne elle-même, qui a aussi besoin d’un accompagnement médical et social.