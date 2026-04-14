Plus de 250 croisés Caniches secourus après avoir vécu dans des conditions si choquantes que les photos laissent croire à une création par IA

Outre-Manche, plus de 250 chiens ont été découverts entassés dans une maison délabrée, une situation si extrême qu’une photo jugée irréelle a dû être authentifiée. Les animaux terrorisés et en mauvais état ont été pris en charge par la RSPCA et Dogs Trust, tandis que leurs propriétaires, en situation de vulnérabilité, ne seront pas poursuivis.

En Angleterre, la RSPCA a découvert plus de 250 chiens vivant dans des conditions déplorables dans une maison dont la localisation n'a pas été révélée, rapportait la BBC .

Tous les canidés en question dont des croisés Caniches. D'après l'association britannique de protection animale, la situation avait « rapidement échappé à tout contrôle en raison de circonstances familiales atténuantes ». L'organisation indique avoir pris en charge 87 de ces chiens. Tous les autres l'ont été par Dogs Trust.

L'une des photos prise sur les lieux et partagée sur les réseaux sociaux est particulièrement choquante. On y voit des dizaines de chiens au pelage en très mauvais état entassés dans un salon totalement insalubre; L'image paraît tellement surréaliste que de nombreux internautes ont suggéré en commentaires qu'elle était générée par un outil d'intelligence artificielle.



RSPCA Radcliffe Animal Centre / Facebook

Certains des rescapés ont été confiés au refuge RSPCA de Radcliffe, dans la ville de Nottingham. D'après le personnel de cette structure d'accueil, ils avaient le poil extrêmement emmêlé et la peau irritée.

« Certains étaient si effrayés que nous avons dû les porter de leurs niches jusqu'au jardin », peut-on lire sur la page Facebook dudit refuge.

Des propriétaires « vulnérables » et « dépassés »

« Cette image choquante est la réalité de nombreux cas impliquant plusieurs animaux, et la situation à laquelle nos agents de terrain semblent être confrontés de plus en plus souvent, avec une augmentation des signalements de cas impliquant 10, 20 et même 100 animaux, a déclaré Jo Hirst, surintendante de la RSPCA. Nous comprenons que les gens soient tellement horrifiés qu’ils ne croient pas ce qu’ils voient. Mais cette photo n’est pas générée par IA ; elle est bien réelle. »

L'association a qualifié les propriétaires de personnes « vulnérables » et ajouté qu'ils avaient demandé de l'aide car ils étaient « dépassés ». Voilà pourquoi elle a décidé de ne pas engager de poursuites à leur encontre.

Comment signaler un cas de surpopulation animale, de négligence ou de maltraitance ?

Si vous êtes témoin d’une situation de surpopulation, de conditions insalubres ou de négligence animale, plusieurs outils officiels existent aujourd’hui pour la signaler rapidement et efficacement :

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Le numéro national 3677, plateforme téléphonique créée en 2024 et dédiée aux cas de maltraitance animale

Le signalement en ligne via la plateforme Ma Sécurité sur le site du ministère de l'Intérieur

sur le site du ministère de l'Intérieur Une association locale de protection animale

Le 17 en cas d'urgence absolue ou de faits en cours

Pensez à communiquer les informations importantes : l’adresse précise, le nombre d’animaux, les conditions constatées et, si possible, des photos ou vidéos prises depuis l’espace public. Ces éléments pourraient aider les enquêteurs à évaluer la situation.