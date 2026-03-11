« Bien plus qu'un simple réconfort », cette petite chienne de thérapie aide des adolescents traumatisés à retrouver espoir (vidéo)

Pour les enfants traumatisés, la confiance peut être difficile à retrouver. Mais au centre Murphy-Harpst, en Géorgie (États-Unis), un chien de thérapie fait la différence. Robin, un mini Berger Australien, offre aux adolescents marqués par la négligence et l’abandon une présence rassurante et un soutien émotionnel précieux.

On dit souvent que les chiens ont un pouvoir réconfortant, capable d’aider les enfants à surmonter les moments les plus difficiles. En Géorgie (États-Unis), un centre pour jeunes en difficulté en fait l’expérience chaque jour. Grâce à la présence d’animaux, ces adolescents marqués par la négligence, les maltraitances ou l’abandon peuvent peu à peu recréer un lien affectif et reprendre confiance. Une méthode efficace mise en lumière par le média Parade Pets.

Robin, un soutien essentiel pour les adolescents

Au centre pour enfants Murphy-Harpst, le programme de zoothérapie inclut des chiens, des chats, des chevaux, et même un serpent. Mais l’une des grandes stars de ce programme est Robin, une chienne de race Berger Australien miniature recueillie dans un refuge.

© 11Alive / YouTube

Les jeunes participants peuvent s’asseoir près d’elle, profiter d’un moment de calme à ses côtés et discuter de tout et de rien. La boule de poils participe même activement aux séances de thérapie.

Dans un reportage de la chaîne 11Alive, les adolescents témoignent de l’impact positif de Robin sur eux : « Si Robin me fait confiance, alors je dois lui faire confiance aussi, car la confiance est primordiale. », assure Jasmine, 18 ans.

© 11Alive / YouTube

Pour Legend, 19 ans, qui a perdu sa mère, la petite chienne de thérapie l’aide à garder un souvenir précieux : « Robin m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, notamment après le décès de ma mère. Ma mère adorait les chiens. Robin est bien plus qu'un simple réconfort. Robin est, vous savez, un petit morceau de ma mère que je porte en moi. »

Dans les 2 cas, la présence de l’adorable toutou a permis aux adolescents de retrouver un peu de paix et de sérénité, mais aussi d'expérimenter un amour inconditionnel.

La zoothérapie, un outil précieux pour aider les enfants traumatisés

Les recherches ont montré que ce type d’intervention était particulièrement efficace auprès des enfants ayant subi des traumatismes. L’interaction avec un chien de thérapie peut en effet réduire l’anxiété et la peur, aider à gérer le stress et apaiser les crises émotionnelles. Elle contribue aussi à diminuer les niveaux de cortisol, à améliorer l’assiduité et à accroître la motivation scolaire. Sur le plan social et émotionnel, ces animaux favorisent également l’empathie et le bien-être global.

© 11Alive / YouTube

Au centre Murphy-Harpst, Robin joue un rôle à la fois simple et crucial : être là. Elle s’assoit aux côtés des adolescents lors de conversations délicates, les écoute avec attention et patience. Pour ces jeunes souvent déçus par les adultes, sa présence rassurante apporte un soutien émotionnel précieux et leur ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Parfois, il suffit simplement d’une patte tendue pour que l’espoir renaisse…