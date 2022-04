Promis au marché de la viande, ce Teckel a reçu une nouvelle inattendue 24 heures avant son issue fatale

Au cours du mois de mars, une association a sauvé un Teckel de justesse. L'animal faisait partie de ces nombreuses victimes du commerce de la viande de chien.

Elle s'appelle Ruby et a un regard à tomber par terre. Mais ses jolis yeux ont vu bien des horreurs... Comme le rapporte Daily Star, la femelle Teckel a été secourue in extremis par les membres du DMT Dachshund Rescue and Support Group, une association qui sauve les animaux du commerce de la viande de chien en Chine et en Corée du Sud.

Un sort funeste attendait la boule de poils, qui a été libérée à peine 24 heures avant son abattage. Placée dans un refuge local où elle a reçu tous les soins nécessaires, la belle rescapée a rapidement été adoptée.

© Melanie Rawlings Young

De nouvelles rencontres

Ruby a tapé dans l'œil d'un couple originaire de Cottingham (comté du Yorkshire, Angleterre). Sue et Phil Wilkson ont toujours adoré cette race. « Nous avons vu Ruby lorsqu'elle a été sauvée en Corée du Sud, a déclaré Sue, je suis tombée amoureuse de ce visage. Elle avait l'air si triste et en manque d'amour. »

© Melanie Rawlings Young

Le 21 mars 2022, Ruby s'est envolée vers son destin. Elle est arrivée dans sa nouvelle maison, où ses parents ainsi que ses 3 frères et sœurs canins l'attendaient avec impatience. Son voyage a été préparé soigneusement par les bénévoles et a été financé grâce à des dons.

« Elle s'est très bien adaptée jusqu'à présent, a indiqué sa mère adoptive, il était évident qu'elle n'avait jamais été dans un jardin, car elle avait besoin de beaucoup d'encouragements pour sortir. Elle est aussi très axée sur la nourriture, car dans le passé, elle ne savait certainement pas quand elle prendrait son prochain repas. »

© Melanie Rawlings Young

Le dimanche 3 avril, ses propriétaires l'ont emmenée à East Park, afin de participer à une promenade de Teckels, organisée par le East Yorkshire (inc Hull) Dachshund Group (Facebook). « Elle a été accueillie par tout le monde et s'est bien entendue avec tous les chiens et les humains », a ajouté Sue Wilkson.

Le 24 avril aura lieu une autre rencontre dans le même écrin de verdure. Celle-ci est destinée à collecter des fonds pour l'organisme qui a permis de réaliser le sauvetage de Ruby. « J'espère que nous pourrons voir plus de chiens comme Ruby trouver leur maison pour toujours dans l'East Yorkshire », a confié la responsable de la page Facebook.

A lire aussi : Un chien au cou exceptionnellement long surmonte les épreuves grâce à l'amour de sa propriétaire

© Melanie Rawlings Young