Rescapé d’un élevage insalubre et déplacé par un ouragan, ce Dogue Allemand a enfin trouvé la chaleur d’un foyer aimant

Une succession d’événements malheureux peut parfois aboutir à un heureux dénouement. C’est en tout cas la très belle histoire de Lauryn et Drax, que les aléas de la vie ont fini par unir pour toujours.

Lauryn R. adore les animaux et sa maison ressemble à une vraie ménagerie. Elle possède ainsi 2 chiens, Snoopy et Spanner, ainsi que 2 chats, Niff et Binx. Un troisième toutou nommé Athéna venait compléter cette belle famille, malheureusement la chienne est décédée la veille de Noël 2024, laissant ses compagnons inconsolables.

Pour honorer la mémoire de son Dogue Allemand , la maîtresse éplorée a décidé de faire don de son cadeau de Noël à l’association Rescue Village située dans le comté de Geauga en Ohio (États-Unis). Elle a même souhaité aller plus loin en finançant l’adoption d’un autre chien.



© @aspca / Instagram

En effectuant ses recherches sur internet, c’est alors que Lauryn est tombée sur le profil de Drax, un Dogue Allemand. Au-delà de la coïncidence de la race, l’histoire de la pauvre bête a particulièrement ému la jeune femme. En effet, le doux géant a été sauvé d’un élevage insalubre avec 120 de ses comparses. C’était en mars 2024. Depuis son sauvetage, il est apparu que Drax souffrait de peurs et, compte tenu de son gabarit, un travail comportemental a dû être effectué avant de songer à le mettre à l’adoption. Il aura fallu 3 mois pour permettre au peureux toutou de retrouver confiance en lui et de pouvoir réaliser des gestes aussi simples que monter dans une voiture ou franchir une porte.



© @aspca / Instagram

Le sauvetage et la réadaptation de Drax ont eu lieu en Floride. Son adoption aurait donc dû se faire là-bas, elle aussi. Cependant, l’ouragan Helene ayant dévasté l’État, les animaux ont été répartis dans d’autres structures du pays. C’est ainsi que Drax est arrivé en Ohio, à plus de 1.700 kilomètres de son lieu d’origine, nous rapporte l’ ASPCA .

Sans ce coup du sort, Lauryn n’aurait probablement pas connu celui qui allait devenir son nouveau compagnon à 4 pattes. En effet, la jeune femme a eu le coup de foudre pour le géant toutou et l’a donc adopté quelques semaines seulement après sa mise à l’adoption. Depuis, Drax a rejoint la belle tribu de Lauryn.

Passer de la chaleur de Floride au froid hivernal et à la neige de l’Ohio n’a pas toujours été simple pour Drax et sa maîtresse : “Ce n'est pas facile de forcer un chien de 45 kg à faire ses besoins dehors en hiver”. Heureusement, tous les 2 ont pu compter sur l’aide de Spanner pour montrer que la neige n’avait rien de dangereux. Depuis, c’est même Drax qui en redemande.