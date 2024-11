Plus de 100 chiens sauvés d'un élevage où les conditions de vie ont atteint un niveau d'inhumanité sans précédent

L’émotion et l’horreur étaient à leur comble parmi les équipes des associations intervenues lundi dans un élevage totalement insalubre en Hongrie. Aux côtés des chiens affamés, privés d’eau potable et évoluant dans leurs propres déjections gisaient leurs congénères décédés, certains dans un état de décomposition avancée ou même brûlés. Plusieurs associations ont joint leurs forces pour les sauver.

« Une puanteur terrible, des chiens morts de peur, de la crasse et des excréments partout ». Le constat dressé par Kinga Schneider, porte-parole de l’association Refuge animalier Noé (Noé Allatotthon Alapitvany), après la découverte et le sauvetage de dizaines de chiens dans un élevage hongrois, fait froid dans le dos. L’opération rapportée par BFMTV a eu lieu le lundi 18 novembre à Koszegpaty, village situé dans l’ouest de la Hongrie et à une poignée de kilomètres de la frontière autrichienne.

Même état de choc du côté de l’organisation Fans Sportifs pour les Animaux (Szurkolok az Allatokert Alapitvany), dont le responsable Richard Kapin dit n’avoir « jamais vu des conditions aussi atroces. Ces bêtes étaient exploitées uniquement à des fins d'élevage et l'argent de la vente des chiots n'a jamais été réinvesti pour améliorer leur bien-être ».



Noé Allatotthon Alapitvany

Les intervenants ont également découvert des cadavres d’animaux calcinés chez la propriétaire autrichienne de cet élevage. Il n’y avait d’ailleurs pas que des chiens, puisque des moutons, des chevaux et des animaux de basse-cour y étaient également détenus.

L’éleveuse poursuivie pour cruauté envers les animaux

Les 2 associations citées plus haut ont ainsi procédé, aux côtés d’autres organisations de protection animale, à l’évacuation et la prise en charge de plus de 100 canidés maltraités. Elles étaient accompagnées des forces de l’ordre, qui avaient déjà effectué une perquisition dans cette propriété la semaine dernière. La police hongroise en avait fait de même dans un autre élevage tenu par la même personne à une cinquantaine de kilomètres de Koszegpaty.

L’éleveuse en question fait l’objet d’une enquête pour « cruauté envers les animaux », toujours d’après BFMTV.

La faim, la soif, l’insalubrité et la peur ne feront désormais plus partie du quotidien des animaux secourus. Ils ont tous été examinés par des vétérinaires et répartis parmi différents refuges, qui se chargeront de les soigner et de les aider à surmonter leurs traumatismes. Il s’agira ensuite de leur trouver des familles aimantes afin qu’ils puissent définitivement tourner cette page sombre de leur existence.