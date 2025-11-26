En pleine découverte du monde, ce chiot jette son dévolu sur un légume et s’en sert d’amusant jouet (vidéo)

Zebby est un chiot très énergique qui s’émerveille tous les jours depuis sa naissance. Tout lui semble extraordinaire, et récemment c’est un légume qui a attiré son attention. Loin de le dévorer directement, il a joué avec durant un long moment.

Les images montrant Zebby s’amusant fièrement avec son jouet comestible sont adorables. Le chiot Golden Retriever est particulièrement curieux et ses propriétaires semblent s’amuser à l’observer au fil de ses découvertes. Parade Pets est revenu sur une amusante vidéo publiée par les propriétaires.

Un chiot adorable

Zebby est un vrai boute-en-train. Il se fait connaître sur internet via le compte TikTok créé par ses propriétaires : « @zebbythegolden ». Depuis son arrivée à la maison, il est une vraie boule de joie et de bonne humeur. Fidèle au caractère du Golden Retriever, le chiot est aussi dynamique qu’ouvert sur le monde et son entourage. Observateur, il n’hésite pas à aller à la rencontre de tout ce qu’il ne connait pas encore.

Un précieux morceau de concombre

Dans la vidéo qui cumule les vues et les likes depuis sa publication, Zebby découvre un morceau de concombre. Il aurait pu essayer de le dévorer, mais il décide de jouer avec comme s’il s’agissait d’un jouet absolument fascinant.

Zebby le fait rouler entre ses pattes, le lance, le rattrape. Le chiot passe un excellent moment en présence de ce morceau de légume qui prouve que ses propriétaires lui laissent le temps et l’espace suffisants pour explorer le monde comme il le souhaite.

Le bébé a bien grandi

Sur le compte TikTok, on s’aperçoit que Zebby a bien grandi en l’espace de quelques mois. Aujourd’hui, il est un chien adulte, mais ne semble pas avoir perdu son entrain. Avec sa tête expressive, ses propriétaires en font un acteur extraordinaire qui vient égayer leur quotidien.

Fruits et légumes : les aliments qui sont bons pour nos toutous

Zebby aurait pu dévorer son morceau de concombre sans problème. C’est un aliment qui est excellent pour les chiens et permet une hydratation idéale. Il en est de même pour les carottes, les bananes ou les pommes qui ont leurs atouts dans l’alimentation des canidés.

Les raisins quant à eux sont à bannir de l’alimentation car ils sont extrêmement toxiques

L’exploration est une étape indispensable pour nos compagnons, en particulier lorsqu’ils sont jeunes. Elle passe par la découverte des aliments, leur goût, leur texture, et pourquoi pas leur potentiel ludique.