Grâce à l’amitié indéfectible de son chien, ce petit garçon autiste apprend à surmonter ses difficultés avec courage (vidéo)

On réduit souvent les chiens d’assistance à leur rôle auprès des personnes aveugles, malvoyantes ou atteintes d’un autre handicap physique. Pourtant, ces auxiliaires de vie peuvent également jouer un rôle primordial dans d’autres pathologies comme l’anxiété, la dépression ou encore l’autisme.

Bodhi est un petit garçon de 8 ans atteint d’autisme et de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDAH. Pour l’aider dans son quotidien, l’enfant était accompagné de Coco, son chien d’assistance. Malheureusement, ce dernier a été emporté par une hémorragie interne à cause d’une tumeur rompue. Pour ajouter à l’horreur de la situation, la scène s’est déroulée sous les yeux de Bodhi.



© WavesliderPhotography / Facebook

À l’époque, Carl, le papa du jeune garçon, travaillait en collaboration avec des policiers. Interrogé par la BBC , il se remémore : “L'un des officiers m'a appelé le soir de la mort de Coco et m'a dit qu'il pouvait nous aider à trouver un chien policier dressé”. C’est ainsi que ce père attentionné a été mis en contact avec un éleveur de Salisbury (Angleterre) et que Frank – dit “le Tank” – a fait irruption dans la vie de Bodhi en qualité de chien d’assistance .

Carl témoigne de l’importance du canidé dans le quotidien de son enfant : “Frank a un comportement de base exceptionnel ; il comprend les mouvements et le langage corporel de Bodhi. [S’il] fait une crise, Frank le rassure, reste à ses côtés et le réconforte”. Le papa précise également l’importance du choix de la race : “Nous avons choisi un Berger Allemand , car sa présence dissuade les intrus, ce qui est parfois nécessaire, notamment dans les lieux publics. Ils forment un duo formidable”.

Depuis l’arrivée de Frank le Tank dans sa vie, Bodhi a fait des progrès, notamment à l’école où il “apprend et s’épanouit”. Une amélioration rendue possible par la seule présence d’une boule de poils, car, comme le précise Carl : “Le plus difficile, c'est [que Bodhi] ne comprend pas les codes sociaux. Il a du mal à se faire des amis et son seul ami est son chien”. Et en regardant les quelques vidéos partagées sur Facebook, on se dit que cette belle amitié vaut plus que tout l’or du monde.