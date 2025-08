Privé des siens après un ouragan, ce chien timide attendait dans l’ombre jusqu’à une adoption inespérée

Il aura fallu un ouragan, un séjour en refuge et beaucoup de patience pour que Goober, un chien meurtri par la vie, trouve enfin sa place dans un foyer aimant. Abandonné à la suite d’une catastrophe naturelle, ce toutou timide et réservé a mis du temps à s’ouvrir de nouveau au monde.

En septembre 2024, l'ouragan Hélène s’abattait violemment sur la Caroline du Nord, détruisant de nombreuses habitations. Dans l’une d’elles vivaient un chien appelé Smuckers Goober Grape et ses 9 frères et sœurs.

« Smuckers Goober Grape est arrivé chez nous l'automne dernier avec 9 autres chiens après le déplacement de leur famille », raconte, en effet, Danielle Deschamps, coordinatrice des communications pour la Watauga Humane Society, au Charlotte Observer.



Watauga Humane Society / Facebook

« Ils avaient tout perdu dans la tempête, y compris leur maison, et ont pris la décision déchirante de se séparer de leurs animaux de compagnie adorés pour qu’ils bénéficient des soins et de la stabilité dont ils avaient besoin », poursuit-elle.

Ces canidés avaient, pour la plupart, besoin de soins dentaires. D’autres avaient souffert davantage sur le plan émotionnel. Remis sur pattes, ils ont tous rapidement trouvé de nouveaux foyers aimants. Tous sauf Goober.

« C'était le plus discret. Celui qui sursautait au moindre contact, qui se retirait dans les recoins, qui semblait porter toute la tempête en lui, se souvient Danielle Deschamps. Pendant plus de 70 jours, Goober a attendu en coulisses, trop craintif pour être le chien que les gens remarquent. »



Watauga Humane Society / Facebook

La chance a fini par lui sourire lorsqu’une visiteuse l’a remarqué au refuge. Tombée sous le charme de cette créature douce et fragile, elle lui a rendu visite à plusieurs autres reprises par la suite. Elle a ensuite emmené Goober chez elle pour voir s’il pouvait s’adapter à cet environnement.

Les débuts étaient particulièrement difficiles. Le chien refusait de manger et continuait de se méfier de tout le monde. Malgré tout, sa bienfaitrice a tenu bon. « Elle voyait quelque chose de spécial en Goober et lui a donné ce dont il avait le plus besoin : du temps, de l’espace et de la patience », dit Danielle Deschamps.

« Un témoignage de résilience et de confiance »

Au bout d’un mois, il a enfin accepté ses caresses. A partir de ce moment-là, tout s’est accéléré. Le canidé a révélé sa véritable personnalité, se montrant attachant et affectueux. Son adoption a été officialisée et sa nouvelle vie a ainsi pu véritablement commencer.

Watauga Humane Society / Facebook

« L'histoire de Goober n'est pas seulement un signe d'espoir, indique l’association. C'est un témoignage de résilience, de confiance ».