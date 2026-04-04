Repéré par un gendarme qui promenait son chien, un cheval en hypothermie, coincé dans un fossé, est sauvé et rendu à son propriétaire

Le 27 novembre 2025, alors qu’il promenait son chien, un gendarme a repéré un cheval coincé dans un cours d’eau. En hypothermie, l’animal a été sauvé grâce à la collaboration des gendarmes de la caserne de Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence et des pompiers de Castellane.

Ce gendarme promenait son chien avant d’aller prendre son service à la caserne de Castellane dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 27 novembre 2025, quand il a tout d’abord aperçu un groupe de 4 chevaux qui divaguait dans les parages. Intrigué, il a ensuite découvert un autre équidé dans une situation dangereuse. Coincé dans le fossé boueux d’un cours d’eau, il ne pouvait en sortir par lui-même comme l’indiquait le média France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur .

GGD04-CGD CASTELLANE / Facebook

Le cheval a été sauvé d’une mort certaine

Alerté par la situation préoccupante, d’autant plus que les températures avoisinaient les -8°C, le gendarme a prévenu sa caserne ainsi que les pompiers de Castellane. La collaboration des 2 équipes et la participation d’un artisan local qui a prêté un équipement de levage ont permis de sortir le cheval de ce fossé.

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« Malgré les températures négatives (-8°C), la très bonne coopération entre gendarmes et pompiers de Castellane permettra de sortir l’animal grâce à l’aide d’un artisan local, avec son matériel de levage, et ainsi le sauver d'une mort certaine », précisait la publication Facebook de la Gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence.

Il n’y a eu aucune négligence de la part du propriétaire

Sous le post, si certains internautes ont félicité et remercié les sauveteurs d’avoir secouru l’animal en détresse, d’autres se sont inquiétés d’une éventuelle négligence de la part du propriétaire des 5 chevaux et de la santé de l’équidé sauvé. Ce à quoi la gendarmerie a aussitôt répondu dans un commentaire : « Nous avons eu le propriétaire au téléphone qui nous confirme que son cheval va mieux. Il se rétablit tranquillement au chaud dans son box !! Il remercie encore tous les intervenants !! Suite à de nombreux commentaires, nous tenons à préciser que nous n'avons pas constaté de "défaillances" de ce propriétaire. Les animaux, (chevaux, vaches, brebis ou autres), même correctement parqués dans une prairie et surveillés régulièrement, peuvent s'échapper de leur enclos pour diverses raisons, sans pour autant qu'il s'agisse d'une défaillance ou négligence de son propriétaire. »

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Le cheval a ainsi été rendu à son propriétaire et pris en charge pour son hypothermie.

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Le conseil Woopets : que faire si un cheval est en hypothermie ?

L’hypothermie peut toucher tous les animaux. Pour un cheval, en cas de signes tels que des tremblements, une respiration et un rythme cardiaque lents, une température en dessous de 36,5 °C, un état de léthargie, voici les premiers gestes à effectuer.

Prendre sa température avec un thermomètre de façon régulière.

Réchauffer le cheval avec une couverture ou un chauffe-dos et le placer dans un endroit tempéré.

Proposer de l’eau pour le réhydrater et à manger pour le réchauffer (en particulier des fibres).

Contacter une clinique vétérinaire si son état ne s’améliore pas.

Dans tous les cas, protégez bien votre cheval du froid.