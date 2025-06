Un cheval coincé au beau milieu d’une rivière aux courants dangereux a été sauvé grâce à un hélicoptère (vidéo)

Dans le Montana (États-Unis), 2 passantes ont assisté à une scène effrayante impliquant un cheval prisonnier d’une rivière. Au milieu de ce large cours d’eau, le cheval ne pouvait plus bouger et restait figé dans sa torpeur. Ce soir-là, Jessica Garza et Heather Hultgren sont entrées en contact avec le bureau du shérif du comté de Yellowstone. Après une courte nuit, les équipes se sont mises au travail pour sauver la vie de l’équidé.