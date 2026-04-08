Cette chienne sauvée de la maltraitance agite les pattes pour réclamer des caresses sur le ventre à sa mère d'accueil (vidéo)

Sauvée de la maltraitance, Marmie a franchi une étape décisive : elle accepte désormais les caresses sur le ventre de la part de sa mère d'accueil, signe ultime de confiance. Une vidéo virale immortalise ce moment bouleversant et témoigne de sa transformation. La petite chienne découvre enfin ce que signifie se sentir en sécurité.

Isabel Klee est mère d'accueil bénévole pour chiens. Les canidés qu'elle prend en charge et prépare pour l'adoption par d'autres familles ont généralement un passé douloureux. Elle les aide à surmonter leurs traumatismes et à retrouver confiance afin de prendre un nouveau départ dans la vie.

Elle l'avait déjà fait pour Tiki ou encore pour Phoenix, parmi les dizaines de loulous passés par son chaleureux foyer. Isabel Klee n'agit d'ailleurs pas seule ; son fiancé Jacob et leur chien Simon lui prêtent main forte.

Plus récemment, on lui a confié Marmie, une petite chienne sévèrement marquée sur le plan émotionnel. Elle avait effectivement été victime de maltraitance. Elle apprend tout doucement à sortir de sa carapace et à faire confiance aux autres aux côtés d'Isabel Klee.

Marmie a connu bien des premières fois depuis son arrivée chez sa bienfaitrice. Elle a notamment découvert les jouets, la télévision et surtout les gratouilles sur le ventre. Elle ne peut d'ailleurs plus s'en passer.

Une vidéo montre la toute première fois où la chienne a exposé son abdomen pour qu'Isabel Klee le lui caresse. La séquence, particulièrement émouvante, a été mise en ligne le 28 mars 2026 sur le compte TikTok « @simonsits », où elle a généré plus de 400 000 vues, et est relayée par Parade Pets . La voici :

« C’est la vie qui t’était toujours destinée »

La posture adoptée par Marmie vis-à-vis d'Isabel Klee signifie qu'elle lui fait désormais totalement confiance et qu'elle se sent en sécurité en sa présence. Elle remue même les pattes lorsque son humaine s'arrête pour lui demander de recommencer.

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@simonsits / TikTok

« C’est la vie qui t’était toujours destinée : simplement être adorée, allongée au soleil », peut-on entendre Isabel Klee dire dans cette vidéo. Celle-ci a été agréablement surprise et se dit heureuse de voir sa protégée réaliser de si gros progrès.