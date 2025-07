La police intervient à temps pour sauver un chien enfermé dans un casier étroit et surchauffé par sa maîtresse qui visitait un château

La visite d’un célèbre château allemand aurait pu tourner au drame pour un chien laissé dans une situation aussi inattendue qu’inquiétante. Grâce à la vigilance de touristes et à l’intervention rapide du service de sécurité et des forces de l’ordre, l’animal a été secouru à temps, évitant le pire. Sa maîtresse, elle, devra en répondre face à la justice.

On a frôlé la catastrophe aux abords d’un des sites touristiques les plus fréquentés en Allemagne, le weekend dernier. Un chien a, en effet, été libéré et sauvé de justesse après avoir été enfermé dans un casier chaud et étroit par sa propriétaire qui visitait le monument, rapportait 20 Minutes le lundi 7 juillet.

Les faits ont eu lieu le dimanche 6 juillet au Château de Neuschwanstein, près de Füssen en Bavière.



L’édifice construit à la fin du 19e siècle attire des milliers de touristes chaque jour, en particulier l’été. L’une de ces personnes s’est tristement signalée avant-hier en laissant son compagnon à fourrure à l’intérieur de l’un des casiers mis à la disposition des visiteurs pour y déposer leurs objets de valeur, sur le parvis du château.



L’épreuve devait être terrible pour l’animal, qui souffrait non seulement de la chaleur, mais aussi de l’exigüité caractérisant l’endroit, la moitié du casier étant déjà occupée par une poussette à ce moment-là.

Des visiteurs donnent l’alerte, sécurité et police entrent en action

Fort heureusement, des témoins s’en sont rendu compte à temps et ont aussitôt prévenu la sécurité, qui est intervenue aux côtés de la police.

Le rescapé, décrit comme étant un chien croisé de taille moyenne, a été placé en sécurité au commissariat. Il sera probablement transféré à un refuge local. Quant à sa maîtresse, elle fait l’objet de poursuites pénales, étant accusée d’avoir enfreint la loi allemande sur le bien-être animal, d’après un communiqué de la police évoqué par l’agence de presse Reuters.

« Le chien était heureusement indemne et visiblement heureux lorsqu'il a été sauvé du casier déjà chaud », indiquaient les forces de l’ordre dans ledit communiqué. L’issue aurait sans doute été tout autre sans l’alerte donnée par d’autres visiteurs et la réaction rapide des intervenants.