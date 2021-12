La SPA excédée face à "l'inaction de la police" concernant un chien vivant dans des conditions déplorables sur un parking désaffecté !

Dans une commune aveyronnaise, le sort d’un chien détenu dans de très mauvaises conditions inquiète, mais la police ne semble pas prendre ce dossier au sérieux d’après la SPA locale. Cette dernière est d’autant plus préoccupée que les propriétaires ont quitté les lieux depuis et ne sait pas où il se trouve à présent.

La SPA de Rodez (12) et son président Jean-Pierre Blanc ont fait part de leur « grosse déception » vis-à-vis de l’attitude des forces de l’ordre concernant un cas de maltraitance animale, comme le rapportait Centre Presse Aveyron le dimanche 19 décembre.

Sur sa page Facebook, l’association explique avoir reçu plusieurs signalements au sujet d’un chien vivant dans des conditions déplorables sur un parking désaffecté à Onet-le-Château. Le canidé était attaché en permanence par une très courte laisse, sans eau ni possibilité de s’abriter du froid et de l’humidité.

C’est ce qu’a pu constater l’équipe de la SPA après s’être rendue sur place. Le chien vivait par ailleurs au milieu de ses excréments. Les bénévoles ont parlé à ses maîtres, qui vivent dans une caravane installée sur le terrain. Ceux-ci leur ont assuré que le canidé était maintenu au chaud la nuit, mais Jean-Pierre Blanc et son staff ont effectué une visite nocturne où ils ont observé le contraire. Le pauvre animal était sous la neige et toujours sans eau.

La SPA de Rodez a contacté la police nationale, mais l’agent aurait dit ne pas comprendre le but de son appel et affirmé qu’il n’y avait rien à faire. Quant à la police municipale, également sollicitée, elle aurait indiqué ne pas être compétente pour ce genre d’intervention. Une patrouille de la police nationale a fini par être envoyée sur les lieux, mais sans aucune action concrète.

« Nous avons la boule au ventre de savoir ce chien dans le froid jour et nuit »

Au sein de l’association basée à Sainte-Radegonde, on se sent totalement démuni, n’ayant pas l’autorisation d’intervenir sans les forces de l’ordre. « Depuis ces dernières semaines nous avons la boule au ventre de savoir ce chien dans le froid jour et nuit et nous n'avons pas le pouvoir de faire changer les choses », peut-on ainsi lire dans le post en question.

A lire aussi : Une future maman filme l'instant touchant où sa chienne exprime de la curiosité pour le bébé et sa joie de l'accueillir

Entretemps, la famille a quitté le parking et le chien ne s’y trouve plus. « Nous supposons qu'il mène toujours cette triste vie mais ailleurs », s’inquiète la SPA de Rodez. Plusieurs internautes ont reproché, en commentaires, à l’association de ne pas avoir récupéré l’animal sans attendre l’aval des forces de l’ordre, mais celle-ci a rappelé qu’elle n’agissait que dans le respect de la loi.