Rejetée à cause de son handicap, une chienne surmonte les obstacles pour trouver le bonheur (vidéo)

À cause de sa différence, Ophelia a brutalement quitté son élevage, alors qu'elle n'était âgée que de 5 semaines. De plus, son état de santé ne présageait rien de bon pour la suite de ses aventures… Heureusement, la chienne a eu la chance de compter sur des bénévoles dévoués, et prêts à tout pour lui offrir un nouveau départ.

Le 21 mai dernier, les membres de la Michigan Animal Rescue League (États-Unis) partageaient l’histoire de la petite Ophelia : une chienne issue d’un élevage intensif et née avec une malformation des pattes arrière, rapporte PetHelpful.

Des débuts difficiles

En raison de cette différence physique, les éleveurs d’Ophelia n’ont pas souhaité la garder auprès d’eux. Ils l’ont alors confiée au refuge, qui l’a accueillie à bras ouverts sans hésiter. Or, son arrivée ne fut pas de tout repos…

@mi_animalrescueleague / TikTok

« Ophelia avait le ventre rempli de vers. Son futur était plein d’incertitude. Nous ne savions même pas si elle réussirait à marcher un jour. Elle avait très peur de tout et de rien et elle semblait confuse. On ne savait pas combien de temps il nous faudrait pour gagner sa confiance », expliquent les équipes de la MARL sur TikTok.

Mieux entourée que jamais

Heureusement, ses sauveteurs chevronnés ont su apaiser ses craintes en un rien de temps. « Nous lui avons accordé toute l’attention dont elle avait besoin pour se sentir heureuse et être en bonne santé », affirment-ils.

@mi_animalrescueleague / TikTok

Pendant toute la durée de ses soins, Ophelia a été hébergée par des membres du refuge, dans le but de la socialiser davantage. Grâce à cette opportunité, la petite boule de poils a pris confiance en elle et a découvert de nouvelles choses jour après jour. Elle se rendait au refuge quotidiennement, et passait beaucoup de temps à jouer avec ses congénères.

En route vers un monde meilleur

Aujourd’hui, Ophelia n’est pas guérie à 100%, mais « elle est enfin sur la bonne voie ». Selon ses bienfaiteurs, elle est « prête à conquérir le monde », et se montre en meilleure forme.

A lire aussi : Une auxiliaire vétérinaire adopte un rituel plein de tendresse envers les animaux qui se réveillent après une anesthésie (vidéo)

D’ailleurs, elle a déjà rejoint la famille de ses rêves, comme l’ont précisé les bénévoles il y a quelques jours. Une nouvelle qui réchauffe leurs cœurs, mais aussi ceux de nombreux internautes. Après avoir vécu des débuts difficiles, Ophelia s’offre un nouveau départ inespéré !