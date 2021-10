Le bonheur d'un chien infirme qui apprend à marcher grâce au soutien de ses bienfaiteurs

Venu au monde avec des pattes déformées, Mickey s’était adapté et parvenait plus ou moins à se déplacer, mais il ne pouvait pas mener une vie normale. Bénévoles du refuge et vétérinaires se sont mobilisés pour l’aider à marcher comme n’importe quel autre chien.

Mickey, un Braque Allemand à poil court, est né en Turquie. Il avait une famille, mais cette dernière ne pouvait plus le garder. Il est arrivé en Angleterre, où il a été pris en charge au refuge londonien Battersea Dogs & Cats Home.

Ce chien avait 2 ans à l’époque et souffrait d’un handicap depuis sa naissance ; il avait, en effet, les 2 pattes avant arquées. Il ne pouvait marcher qu’en ayant les coudes positionnés extrêmement bas.

Un épisode de la série télévisée documentaire « Paul O'Grady: For the Love of Dogs » lui a même été consacré sur la chaîne britannique ITV, d’après Dogs Monthly. Paul O'Grady ne cachait d’ailleurs pas son incrédulité devant la situation du canidé, ni son admiration pour ce dernier : « J'avais déjà vu des chiens aux pattes arquées, mais jamais un cas aussi grave que celui de Mickey. J’avais mal au cœur quand je l'ai vu pour la première fois boitiller. Pourtant, malgré ses pattes arquées, Mickey est un garçon si brillant et affectueux. Je pouvais dire d’emblée qu'il était spécial et je savais que nous devions faire tout notre possible pour l’aider. »

3 opérations et des mois de rééducation pour apprendre à marcher

Après l’avoir longuement examiné, les vétérinaires ont conclu qu’il était possible de corriger la déformation de ses pattes. « La procédure était très compliquée et il a fallu 3 interventions chirurgicales. Mais cela en valait la peine quand on lui a retiré ses pansements et qu'on a pu le voir marcher sur ses nouvelles pattes pour la première fois », a indiqué Ryk Botes, chirurgien vétérinaire qui a opéré le Braque allemand.

Après ces opérations, Mickey a connu de longs mois de convalescence et de rééducation. Il a suivi de nombreuses séances de physiothérapie et d’hydrothérapie grâce auxquelles il a appris à se déplacer normalement.

Depuis, le chien ne fait pas que marcher ; il court, saute et joue avec ses congénères. Il n’a jamais été aussi heureux de sa vie.

