Un chaton aux pattes tordues subit une opération chirurgicale délicate pour pouvoir marcher normalement

Rubbix est né avec une malformation des pattes arrière, l’empêchant de se déplacer correctement. Lui et sa sœur Boo ont été amenés au refuge Chatons Orphelins Montréal. Rubbix a reçu des soins importants.

« Il se déplaçait en utilisant ses pattes avant et ses genoux arrière », a expliqué Celine Crom, l’une des bénévoles. Bien que ses membres soient tordus, le chaton à la robe orange ne s’est pas laissé abattre. D'un tempérament très joueur, la petite boule de poils essayait constamment d’attraper tout ce qui bougeait et tentait de bondir de toutes ses forces. Rien ne pouvait l’empêcher de s’amuser. Ou presque...

Mais plus il grandirait, plus la malformation s’aggraverait et provoquerait des douleurs. Pour lui assurer une meilleure qualité de vie, Rubbix a été emmené chez un spécialiste. Ce dernier a estimé qu'une intervention chirurgicale était la seule solution, rapporte Lovemeow.

« Plus l’opération était effectuée tôt, plus il aurait de chances d’obtenir de bons résultats », a déclaré Celine Crom.

Une opération chirurgicale réussie

24 heures après l’opération, Rubbix se promenait déjà sans aucune aide. D’après les volontaires, le chaton était excité de pouvoir se déplacer à sa guise. « Rubbix porte des fixateurs externes depuis plusieurs semaines. Les progrès qu’il a réalisés sont surprenants à voir », a confié Celine Crom.

Aujourd’hui, le jeune félin adore passer du temps avec d’autres résidents et se montre encore plus turbulent qu’avant. Il aime sauter et courir, des activités tout à fait nouvelles pour lui. Rubbix est toujours gentil et de bonne humeur, malgré ce qu’il a traversé. Un bel avenir l’attend désormais.