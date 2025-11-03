Moquée parce qu’elle promenait son chien en poussette, cette femme traînait en réalité une lourde histoire (vidéo)

Aussi longtemps qu’elle a pu, Julieanne Martin-Ródriguez a promené son chien bien-aimé en poussette. Cela a attiré des regards curieux de la part des passants, mais aussi des moqueries et de la méchanceté. Pourtant, si la femme faisait cela, c'est parce qu'elle avait ses raisons. Ces dernières sont particulièrement touchantes et elle les a confiées sur ses réseaux sociaux.

Pendant de nombreuses années, Julieanne Martin-Ródriguez a été l'heureuse propriétaire d'un chien nommé Juan Carlos (JC). L’état de santé du Cavachon (croisement entre un Cavalier King Charles et un Bichon Frisé) s'est malheureusement fortement dégradé au cours de l'année et le chien a perdu ses capacités physiques d'autrefois. Néanmoins, il pouvait compter sur sa maîtresse pour continuer de lui offrir une qualité de vie digne de ce nom malgré les moqueries de ceux qui ne connaissaient pas son histoire.

À Newsweek , Julieanne a raconté que JC avait reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive et de maladie rénale en 2023. Les problèmes de santé du toutou ont eu un impact sur son corps, notamment sa motricité, mais Julieanne était contente de l’avoir à ses côtés. En effet, les spécialistes ne lui avaient donné que quelques mois à vivre après le diagnostic.

Des moqueries difficiles

Malheureusement, JC n'avait plus la possibilité de se balader comme avant. Lui qui aimait tellement les promenades était désormais restreint à cause de ses maladies. Pour revoir son toutou à nouveau heureux, Julieanne a décidé de lui offrir une poussette. Cela lui permettait de le sortir pour de jolies balades comme ils avaient l'habitude de faire ensemble.

Lorsque Julieanne a commencé à sortir avec le toutou, elle a constaté à quel point il était heureux de pouvoir passer du temps dehors à nouveau. Tristement, le bonheur du duo a été entaché par les regards insistants et les moqueries des passants : « Pour certains, je suis devenue la folle avec son chien dans une poussette [...] Certains semblaient même furieux parce qu'on marchait avec une poussette », assurait-elle.

A lire aussi : Les propriétaires d’une Labradoodle découvrent comment cette dernière s’amuse lorsqu’elle est gardée par ses grands-parents (vidéo)

Quelques fois, comme elle l'a confié, elle arrivait à passer au-dessus de cela en restant courtoise avec les personnes qu'elle croisait. Parfois, c'était un peu plus difficile pour elle, mais elle a tâché de rester digne pour son meilleur ami canin : « Le regard de pure joie et de bonheur que JC avait lorsque nous étions en déplacement avec sa poussette valait la peine d'affronter tous les regards », affirmait-elle.

Aujourd'hui, JC n'est plus de ce monde, mais Julieanne lui aura offert la meilleure vie qui soit jusqu’à son dernier souffle. Même si affronter les regards des inconnus n'a pas toujours été facile, elle est très fière de ce qu'elle a fait pour son chien : « Ce fut un honneur de pouvoir le ramener à ses endroits préférés ».