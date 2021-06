Rejeté par sa mère, ce cheval anormalement petit trouve du réconfort auprès de 3 chiens

Peabody a fait ses premiers pas dans le monde avec difficulté. Trop petit pour atteindre le pis, il a été rejeté par sa mère à sa naissance. Faith Smith et ses chiens lui ont apporté l'aide et le soutien dont il a eu besoin.

Peabody a beau être mignon, il n'est pas un cheval comme les autres. Âgé aujourd'hui de 6 semaines, l'équidé est anormalement petit et ne pèse que 9 kilos. Et ce n'est pas tout.

Lorsqu'il est né, ses anciens propriétaires ont remarqué un décalage au niveau de sa mâchoire. L'animal ne pouvait pas se déplacer correctement non plus. Un vétérinaire a donc suggéré de l'euthanasier...

La Californienne Faith Smith, 55 ans, a décidé d'intervenir et de donner une chance à l'animal chétif.

© Faith Smith

Elle a loué une camionnette et a traversé le pays pour l'adopter, rapporte Metro. Soucieuse de son bien-être, elle a installé le poulain à l'intérieur de sa maison. Une démarche étonnante et originale, mais qui a permis à Peabody de s'épanouir pleinement.

Un cheval à la maison

« Les chevaux ne sont pas des animaux d'intérieur, mais Peabody est si petit qu'il ne pourrait jamais vivre à l'extérieur à moins qu'il ne grandisse, et nous ne sommes pas sûrs de cela », a confié sa bienfaitrice.

Peabody s'est senti assez nerveux à son arrivée, notamment à cause de la présence des 3 Bouledogues Français de Faith Smith. Ces derniers se sont montrés doux et bienveillants envers le nouveau membre de la famille. Au fil du temps, Peabody est devenu leur meilleur ami. Le quatuor passe des heures à s'amuser !

© Faith Smith

Sa mâchoire a fini par s'aligner et il a appris à marcher. « Je le garderai pour toujours », a déclaré l'Américaine. « Mais j'espère qu'il grandira pour pouvoir sortir avec d'autres chevaux. »

Après avoir été abandonné et avoir frôlé la mort, le cheval miniature vit une vie de luxe aux côtés de sa mère adoptive et des 3 chiens. Il grandit et se développe dans un foyer chaleureux, où il est entouré de beaucoup d'amour.